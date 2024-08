Le nouveau bouton photo de l'iPhone 16 Pro est énorme ! [Photo]

bouton capture

le nouveau bouton se précise

Capture Button

Rendez-vous le 9 septembre

Comme chaque année, les accessoires font leur apparition quelques semaines avant la sortie des produits, et l'iPhone 16 ne fait pas exception. Après Noreve , c'est le tour d'un autre fabriquant -chinois cette fois-ci- de sortir ses étuis pour les prochains bébé d'Apple,Les. De l'autre côté, le bouton Action serait légèrement plus grand que celui de l'iPhone 15 Pro (à peu près de la même taille que les boutons volume).Il devrait prendre la place de l'antenne mmWave pour les iPhone US (cette dernière serait basculée sur l'autre tranche sous les boutons volume).Celui-ci devrait être en mesure de, photo ou vidéo. D’après Mark Gurman, il pourrait enregistrer une vidéo, mais également zoomer et dézoomer en faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite ou encore faire une mise au point sur un sujet.Cette rumeur a un peu plus de crédit que la précédente, reprise par le leaker Majin Bu, qui a vu plusieurs de ses informations confirmées par le passé. On notera également la présence du module en forme de pilule dans les fichiers CAD.. En sus, des nouveaux iPhone, Apple devrait également dévoiler de nouveaux AirPods et l' Apple Watch Series 10 . Avec ce calendrier, tous les systèmes - iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia ...- devraient sortir quelques jours avant la commercialisation des produits.Dans tous les cas,afin de passer la fin de journée avec nous pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas -- quelques surprises.