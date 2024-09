Même à plat, l'iPhone donne l'heure avec iOS 18

Quand il n'y en a plus, il y en a encore !

image reddit

En savoir plus iOS 18 améliore la charge et l'autonomie de votre iPhone

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

dernier cri

Avec iOS 18 , il est ainsi possible de toujours voir l'heure via la barre d'état (en haut à gauche). Cette fonction n'est pas nouvelle et existe déjà sur l'Apple Watch, qui indique l'heure même étant complètement à plat. Enfin l'affichage n'est pas éternel, et ne va durer que quelques heures.Parmi les autres options fonctionnant avec une décharge complète / un iPhone éteint, on trouve(depuis iOS 15). Ou encore il pourra toujours servir à valider son titre de transport via son passe Navigo . Il se peut également que vous puissiez utiliser vos cartes et clés en mode Express même lorsque votre iPhone doit être rechargé.. Celui-ci lui permet d'utiliser plusieurs fonctions même si le smartphone est éteint (volontairement ou batterie en rade). Le mode Réserve fonctionne jusqu’à 5 heures avec certaines cartes et clés.Bien évidement,, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisation possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe , les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...