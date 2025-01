L’interdiction de l’iPhone 16 en Indonésie bientôt levée

Encore un "investissement massif" pour débloquer la situation

un investissement massif

Je crois fermement que cela se résoudra très, très bientôt. Espérons que ce problème puisse être réglé d’ici une ou deux semaines

Rosan Roeslani

Un marché stratégique pour Apple

Apparemment, la réponse à toutes les questions par Apple serait. Afin de satisfaire les normes réglementaires et de retrouver sa place sur le marché indonésien,Cette offre représente une hausse assez importante par rapport aux précédentes propositions, qui s’élevaient respectivement à 10 millions, puis 100 millions de dollars. Ces dernières avaient été jugées insuffisantes par le gouvernement.L'information semble plus sûre que les précédentes puisqu'elle émane de Rosan Roeslani, ministre de l’Investissement de l’Indonésie. Ce dernier a déclaré à Davos :. Il a également souligné que. Mais les deux parties semblent désormais proches d’un compromis.Avec ses 280 millions d’habitants et plus de 354 millions de téléphones mobiles actifs, l’Indonésie représente un marché phare pour Apple, surtout que les ventes d'iPhone en Chine semblent catastrophiques . Bien que la Pomme y soit déjà active via des académies de développeurs implantées depuis 2018, elle ne dispose actuellementL’interdiction de vendre l’iPhone 16 a donc des répercussions significatives pour Apple, alors que l’entreprise cherche à maintenir sa compétitivité face aux marques locales et aux concurrents asiatiques., pourrait non seulement permettre à Apple de reprendre ses ventes en Indonésie, mais également de renforcer ses liens avec un marché en pleine expansion.