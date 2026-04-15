L'iPhone Fold, un pari fou : que révèle la chaine de production d'Apple ?
Par Laurence - Publié le
Apple semble passer à la vitesse supérieure sur son premier iPhone pliable. D'après les chaines d'approvisionnement, la firme aurait augmenté d’environ 20 % ses commandes d’écrans pliables — un mouvement presque audacieux !
Depuis l’arrivée des premiers smartphones pliables en 2019, le segment peine à décoller. Il représenterait aujourd’hui à peine 2 % du marché mondial, les utilisateurs restant majoritairement fidèles aux formats classiques.
Mais l’histoire a montré qu'Apple peut transformer certaines niches en marchés de masse : iPod, iPhone ou Apple Watch ont tous suivi ce schéma. Et certains observateurs estiment que les consommateurs attendent tout simplement une version signée Apple pour franchir le pas.
Cette hausse des commandes pourrait se traduire directement dans les volumes. L’analyste Ming-Chi Kuo évoquait initialement une production de 8 à 10 millions d’unités pour 2026. Avec cette augmentation, le chiffre pourrait désormais grimper entre 9,6 et 12 millions d’appareils.
Même si Digitimes n’indique pas de volume précis, sa proximité avec les fournisseurs situés en Asie lui permet souvent de détecter les signaux faibles en amont — notamment sur les commandes de composants clés.
Ce futur modèle, évoqué plus récemment sous le nom d’iPhone Ultra, devrait adopter un format livre proche des standards actuels avec un écran externe d’environ 5,5 pouces et un écran interne pliable entre 7,6 et 7,8 pouces. Côté logiciel, iOS 27 devrait améliorer nettement le multitâche pour exploiter ce grand écran, un point clé pour convaincre au-delà de la simple nouveauté technologique et se démarquer des autres.
Apple peut-il relancer le segment ? En effet, son arrivée pourrait changer la donne. La base installée d’iPhone — notamment aux États-Unis — représente un vivier considérable d’utilisateurs n’ayant jamais testé de smartphone pliable. Mais plusieurs freins subsistent, comme la robustesse du form factor ou encore le prix très élevé (attendu autour de 2 000 dollars). Autant de points qui ont jusqu’ici limité l’adoption des modèles concurrents.
Mais il reste encore des défis techniques à relever, notamment autour de la durabilité des écrans et de la gestion du pli. Le lancement est évoqué pour cet automne, mais comme souvent avec Apple, tout dépendra de la capacité à finaliser les tests à temps.
En augmentant ses commandes, Apple confirme que le pliable entre dans une phase industrielle concrète. La vraie question porte désormais sur sa capacité à dépasser les limites actuelles du segment — encore perçu comme niche — pour en faire un produit grand public. Si la marque parvient à conjuguer simplicité d’usage, robustesse et intégration logicielle convaincante, elle pourrait bien redéfinir les standards du marché.
Un pari fou ? !
Depuis l’arrivée des premiers smartphones pliables en 2019, le segment peine à décoller. Il représenterait aujourd’hui à peine 2 % du marché mondial, les utilisateurs restant majoritairement fidèles aux formats classiques.
Mais l’histoire a montré qu'Apple peut transformer certaines niches en marchés de masse : iPod, iPhone ou Apple Watch ont tous suivi ce schéma. Et certains observateurs estiment que les consommateurs attendent tout simplement une version signée Apple pour franchir le pas.
Une production potentiellement revue à la hausse
Cette hausse des commandes pourrait se traduire directement dans les volumes. L’analyste Ming-Chi Kuo évoquait initialement une production de 8 à 10 millions d’unités pour 2026. Avec cette augmentation, le chiffre pourrait désormais grimper entre 9,6 et 12 millions d’appareils.
Même si Digitimes n’indique pas de volume précis, sa proximité avec les fournisseurs situés en Asie lui permet souvent de détecter les signaux faibles en amont — notamment sur les commandes de composants clés.
Un iPhone pliable très attendu
Ce futur modèle, évoqué plus récemment sous le nom d’iPhone Ultra, devrait adopter un format livre proche des standards actuels avec un écran externe d’environ 5,5 pouces et un écran interne pliable entre 7,6 et 7,8 pouces. Côté logiciel, iOS 27 devrait améliorer nettement le multitâche pour exploiter ce grand écran, un point clé pour convaincre au-delà de la simple nouveauté technologique et se démarquer des autres.
Apple peut-il relancer le segment ? En effet, son arrivée pourrait changer la donne. La base installée d’iPhone — notamment aux États-Unis — représente un vivier considérable d’utilisateurs n’ayant jamais testé de smartphone pliable. Mais plusieurs freins subsistent, comme la robustesse du form factor ou encore le prix très élevé (attendu autour de 2 000 dollars). Autant de points qui ont jusqu’ici limité l’adoption des modèles concurrents.
Mais il reste encore des défis techniques à relever, notamment autour de la durabilité des écrans et de la gestion du pli. Le lancement est évoqué pour cet automne, mais comme souvent avec Apple, tout dépendra de la capacité à finaliser les tests à temps.
Qu’en penser ?
En augmentant ses commandes, Apple confirme que le pliable entre dans une phase industrielle concrète. La vraie question porte désormais sur sa capacité à dépasser les limites actuelles du segment — encore perçu comme niche — pour en faire un produit grand public. Si la marque parvient à conjuguer simplicité d’usage, robustesse et intégration logicielle convaincante, elle pourrait bien redéfinir les standards du marché.