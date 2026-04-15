L'iPhone Fold, un pari fou : que révèle la chaine de production d'Apple ?

Qu’en penser ?



En augmentant ses commandes, Apple confirme que le pliable entre dans une phase industrielle concrète. La vraie question porte désormais sur sa capacité à dépasser les limites actuelles du segment — encore perçu comme niche — pour en faire un produit grand public. Si la marque parvient à conjuguer simplicité d’usage, robustesse et intégration logicielle convaincante, elle pourrait bien redéfinir les standards du marché.