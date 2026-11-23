Burger King note ses employés avec une IA, l'un d'eux s'est mis à parler comme un robot
Par Vincent Lautier - Publié le
Burger King teste dans 500 restaurants américains un assistant vocal baptisé Patty, qui écoute les échanges au drive et note l'amabilité des équipes. Un employé de Niagara Falls a vite compris comment sauver son score. Il imite la machine, au point que ses collègues l'avaient surnommé Gemini.
Patty tourne sur un modèle d'OpenAI. Burger King l'a annoncé en février avec un discours très rassurant, celui d'un assistant qui signale les ruptures de stock et rappelle la composition des menus avant de couvrir tout le pays d'ici la fin de l'année. La marque jurait que rien, dans ce système, ne servirait à évaluer les employés. Les témoignages et les captures d'écran récupérés par Capital & Main racontent un quotidien assez différent. La voix s'est invitée dans les casques, et chaque conversation au drive passe à la moulinette pour en sortir une note d'amabilité et une note de vente additionnelle. N'importe quel responsable peut ensuite réécouter une transaction précise, transcription comprise.
Dans la salle, un écran affiche les notes de chacun. Lancer un
Le salarié est devenu si bon à ce petit jeu que des clients lui demandaient s'il était un robot.
Une IA déployée pour rendre le service plus chaleureux et qui pousse les humains à parler comme des machines, difficile de faire plus absurde. Le phénomène dépasse quand même largement Burger King, puisque Yum Brands installe de la vision par ordinateur avec Nvidia dans les cuisines de Taco Bell et KFC, alors que des franchisés McDonald's et Domino's font déjà surveiller pauses et temps morts par des caméras intelligentes. La Californie interdit maintenant de sanctionner un salarié sur la seule foi d'une IA, et à Oakland, des équipiers de Burger King se sont promis de faire grève si Patty débarque chez eux. On les comprend.
Si les dérives de l'IA au travail vous inquiètent, lisez cet article sur Zuckerberg qui voulait remplacer des milliers d'employés par l'IA, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Une petite voix dans le casque
Patty tourne sur un modèle d'OpenAI. Burger King l'a annoncé en février avec un discours très rassurant, celui d'un assistant qui signale les ruptures de stock et rappelle la composition des menus avant de couvrir tout le pays d'ici la fin de l'année. La marque jurait que rien, dans ce système, ne servirait à évaluer les employés. Les témoignages et les captures d'écran récupérés par Capital & Main racontent un quotidien assez différent. La voix s'est invitée dans les casques, et chaque conversation au drive passe à la moulinette pour en sortir une note d'amabilité et une note de vente additionnelle. N'importe quel responsable peut ensuite réécouter une transaction précise, transcription comprise.
Mais ça note comment ?
Dans la salle, un écran affiche les notes de chacun. Lancer un
Good morning!enthousiaste rapporte une case verte. Un
euh, une articulation molle ou un
ne quittez pasfont l'effet inverse, la case passe au rouge, et l'objectif de 70 % d'amabilité revient sans arrêt dans la bouche des managers. Les plus mal notés racontent avoir perdu des heures de planning. Une mesure de la
chaleurde la voix s'est ensuite ajoutée au tableau. Dante Vasquez, qui tenait le drive de Niagara Falls, n'a jamais compris comment elle était calculée.
Le salarié est devenu si bon à ce petit jeu que des clients lui demandaient s'il était un robot.
Le système veut que je parle comme un robot, alors je parle comme un robot, résume-t-il, en décrivant une expérience
mentalement dégradante. Il a démissionné en août. Il accuse aussi l'outil de pénaliser davantage ses collègues noirs pour un prétendu
ton inapproprié, un risque que l'association EPIC qualifie de pseudoscience appliquée aux accents et aux voix. Burger King répond n'avoir jamais entendu parler de tels cas, assure que ces fonctions servaient à
célébrer les bons exemples de service, et indique les avoir désactivées pour les retravailler, sans donner de date ni dire si le moindre test de biais a été mené.
On en dit quoi ?
Une IA déployée pour rendre le service plus chaleureux et qui pousse les humains à parler comme des machines, difficile de faire plus absurde. Le phénomène dépasse quand même largement Burger King, puisque Yum Brands installe de la vision par ordinateur avec Nvidia dans les cuisines de Taco Bell et KFC, alors que des franchisés McDonald's et Domino's font déjà surveiller pauses et temps morts par des caméras intelligentes. La Californie interdit maintenant de sanctionner un salarié sur la seule foi d'une IA, et à Oakland, des équipiers de Burger King se sont promis de faire grève si Patty débarque chez eux. On les comprend.
Si les dérives de l'IA au travail vous inquiètent, lisez cet article sur Zuckerberg qui voulait remplacer des milliers d'employés par l'IA, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.