iPhone Air 2 : pas de Dynamic Island réduite, Apple a choisi l'ultra grand-angle
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a réduit la Dynamic Island de l'iPhone 18 Pro en septembre, et son smartphone ultra-fin devait logiquement suivre le mouvement. Les maquettes qui circulent racontent visiblement une autre histoire, avec une découpe d'écran qui ne bougerait pas d'un millimètre. Et l'explication avancée touche directement au point faible numéro un de l'iPhone Air : la photo.
La rumeur vient d'un blogueur chinois connu sous le pseudonyme Experience More, qui s'appuie sur les maquettes de l'iPhone Air 2 et de l'iPhone 18 partagées il y a quelques jours par Sonny Dickson, ces reproductions réalisées pour les fabricants de coques à partir de plans sortis des chaînes de production. Sur celle du futur modèle fin, la découpe de l'écran semble identique à celle de l'iPhone Air de 2025, alors que l'iPhone 18 Pro a eu droit à une pilule nettement plus courte, avec une caméra frontale décalée sur la droite. MacRumors, qui relaie l'information, précise bien que l'explication reste spéculative. Et l'analyste Jeff Pu promettait exactement l'inverse cet été, avec une Dynamic Island légèrement réduite sur ce même iPhone Air 2.
Tout tiendrait à la deuxième caméra arrière, celle que tout le monde réclame depuis le lancement. L'iPhone Air actuel loge déjà sa carte mère et une bonne partie de ses composants dans le plateau photo surélevé, histoire de réserver le reste du châssis de 5,6 mm à la batterie. Ajouter un module ultra grand-angle dans cette zone déjà bien remplie ne laisserait du coup pas la place de réorganiser la Face ID comme sur l'iPhone 18 Pro, dont une partie des capteurs est passée sous la dalle. En janvier déjà, le compte Instant Digital affirmait qu'Apple cherchait un composant Face ID aminci, justement pour caser ce fameux ultra grand-angle à côté du capteur principal.
Le calendrier, lui, se précise. Apple aurait repoussé son smartphone fin de septembre 2026 à début 2027, le temps de digérer le flop du premier modèle, dont la production avait été sabrée quelques semaines seulement après le lancement. La fabrication des écrans du successeur a commencé mi-novembre, signe que le projet avance pour de bon. Vendu 1 229 euros en France, l'iPhone Air de 2025 n'a jamais trouvé son public, et cette deuxième caméra serait l'argument principal du nouveau modèle, loin devant la taille d'une découpe d'écran.
Si la maquette dit vrai, Apple a choisi la bonne priorité. Entre une pilule un peu plus discrète et un vrai module ultra grand-angle, le débat est vite réglé, la caméra unique était le reproche le plus répété contre le premier iPhone Air et il fallait corriger ça d'abord. Une découpe d'écran inchangée, personne ne la remarquera au bout de deux jours. Le client qui posera plus de 1 200 euros sur la table en 2027 aurait quand même pu espérer les deux à la fois, l'iPhone 18 Pro prouve que c'est faisable. Mais la survie de la gamme se joue sur cette deuxième génération, et Apple a tranché dans le bon ordre.
Pour comprendre pourquoi la photo reste le point faible de l'iPhone Air, jetez un œil à cet article sur la double caméra de l'iPhone Air 2, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Une découpe qui ne bougerait pas
La rumeur vient d'un blogueur chinois connu sous le pseudonyme Experience More, qui s'appuie sur les maquettes de l'iPhone Air 2 et de l'iPhone 18 partagées il y a quelques jours par Sonny Dickson, ces reproductions réalisées pour les fabricants de coques à partir de plans sortis des chaînes de production. Sur celle du futur modèle fin, la découpe de l'écran semble identique à celle de l'iPhone Air de 2025, alors que l'iPhone 18 Pro a eu droit à une pilule nettement plus courte, avec une caméra frontale décalée sur la droite. MacRumors, qui relaie l'information, précise bien que l'explication reste spéculative. Et l'analyste Jeff Pu promettait exactement l'inverse cet été, avec une Dynamic Island légèrement réduite sur ce même iPhone Air 2.
Mais qu'est-ce qui coince ?
Tout tiendrait à la deuxième caméra arrière, celle que tout le monde réclame depuis le lancement. L'iPhone Air actuel loge déjà sa carte mère et une bonne partie de ses composants dans le plateau photo surélevé, histoire de réserver le reste du châssis de 5,6 mm à la batterie. Ajouter un module ultra grand-angle dans cette zone déjà bien remplie ne laisserait du coup pas la place de réorganiser la Face ID comme sur l'iPhone 18 Pro, dont une partie des capteurs est passée sous la dalle. En janvier déjà, le compte Instant Digital affirmait qu'Apple cherchait un composant Face ID aminci, justement pour caser ce fameux ultra grand-angle à côté du capteur principal.
Rendez-vous début 2027
Le calendrier, lui, se précise. Apple aurait repoussé son smartphone fin de septembre 2026 à début 2027, le temps de digérer le flop du premier modèle, dont la production avait été sabrée quelques semaines seulement après le lancement. La fabrication des écrans du successeur a commencé mi-novembre, signe que le projet avance pour de bon. Vendu 1 229 euros en France, l'iPhone Air de 2025 n'a jamais trouvé son public, et cette deuxième caméra serait l'argument principal du nouveau modèle, loin devant la taille d'une découpe d'écran.
On en dit quoi ?
Si la maquette dit vrai, Apple a choisi la bonne priorité. Entre une pilule un peu plus discrète et un vrai module ultra grand-angle, le débat est vite réglé, la caméra unique était le reproche le plus répété contre le premier iPhone Air et il fallait corriger ça d'abord. Une découpe d'écran inchangée, personne ne la remarquera au bout de deux jours. Le client qui posera plus de 1 200 euros sur la table en 2027 aurait quand même pu espérer les deux à la fois, l'iPhone 18 Pro prouve que c'est faisable. Mais la survie de la gamme se joue sur cette deuxième génération, et Apple a tranché dans le bon ordre.
Pour comprendre pourquoi la photo reste le point faible de l'iPhone Air, jetez un œil à cet article sur la double caméra de l'iPhone Air 2, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.