Huawei Mate X8 : des aimants pour effacer le pli et faire mieux que l'iPhone Duo
Par Vincent Lautier - Publié le
Huawei a présenté son Mate X8 en Chine avec une charnière magnétique qui doit réduire la marque au milieu de l'écran. Face à l'iPhone Duo et à sa finition mate, le constructeur travaille sur la déformation de la dalle elle-même, avec un grand écran de 8,2 pouces et un téléphone moins épais une fois refermé.
Huawei utilise une force magnétique pour maintenir l'écran déplié à plat, en complément de supports en acier haute résistance répartis en trois sections. La fiche officielle décrit aussi un empilement d'acier ultrafin et un procédé de comblement par impression 3D à l'échelle du micron, tout ce petit assemblage devant limiter les irrégularités de surface lorsque vous ouvrez le téléphone. Selon les chiffres du constructeur, le relief du pli descend jusqu'à 15 microns et la planéité progresse de 90 % par rapport au Mate X7. Il s'agit bien des résultats annoncés par Huawei, pas d'une comparaison indépendante avec le pliable d'Apple après plusieurs mois d'utilisation.
L'iPhone Duo utilise de son côté une finition nanotexturée sur son écran intérieur de 7,6 pouces, qui réduit les reflets et rend la pliure moins visible. Apple a aussi prévu une couche de protection remplaçable, ce qui permet d'intervenir sur cette partie de l'écran lorsqu'elle vieillit. Le Mate X8 conserve lui un affichage brillant avec un traitement antireflet, et Huawei cherche donc à rendre la surface plus plane sans passer par le même rendu mat. La différence se voit aussi dans le gabarit annoncé, puisque le X8 mesure 8,95 mm fermé contre 11,3 mm pour le Duo, malgré sa diagonale intérieure plus grande. Cela ne dit bien sûr rien de leur résistance respective à l'usage.
Le Mate X8 embarque le Kirin 9050 Pro avec une batterie de 6 200 mAh, rechargeable jusqu'à 66 W par câble et 50 W sans fil. Huawei conserve même un téléobjectif périscopique de 50 Mpx avec un zoom optique 3,5x dans ce boîtier qui ne mesure que 4,2 mm ouvert, hors bloc photo. Mais l'appareil tourne sous HarmonyOS 7, sans services Google ni compatibilité native avec les applications Android. Le lancement du 24 novembre concerne la Chine, où le prix démarre à 12 999 yuans. Pour la France, aucun calendrier ni tarif n'a été annoncé, alors que le précédent Mate X7 avait été lancé chez nous à 2 099 euros.
Travailler sur le relief de l'écran est une bonne direction, parce qu'une pliure se sent aussi sous le doigt et qu'un traitement mat ne règle pas tout. On aimerait surtout que cette concurrence fasse progresser la tenue des écrans dans le temps, un sujet autrement plus utile que quelques dixièmes de millimètre gagnés sur la coque. À ce niveau de prix, pouvoir garder son pliable plusieurs années devrait passer avant la course à la finesse.
Si les écrans pliables et leurs charnières vous intéressent, jetez un œil à cet article sur l'écran pliable de l'iPhone Duo, qui pourrait rester entre les mains de Samsung, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.
Un écran remis à plat
Huawei utilise une force magnétique pour maintenir l'écran déplié à plat, en complément de supports en acier haute résistance répartis en trois sections. La fiche officielle décrit aussi un empilement d'acier ultrafin et un procédé de comblement par impression 3D à l'échelle du micron, tout ce petit assemblage devant limiter les irrégularités de surface lorsque vous ouvrez le téléphone. Selon les chiffres du constructeur, le relief du pli descend jusqu'à 15 microns et la planéité progresse de 90 % par rapport au Mate X7. Il s'agit bien des résultats annoncés par Huawei, pas d'une comparaison indépendante avec le pliable d'Apple après plusieurs mois d'utilisation.
Apple préfère le mat
L'iPhone Duo utilise de son côté une finition nanotexturée sur son écran intérieur de 7,6 pouces, qui réduit les reflets et rend la pliure moins visible. Apple a aussi prévu une couche de protection remplaçable, ce qui permet d'intervenir sur cette partie de l'écran lorsqu'elle vieillit. Le Mate X8 conserve lui un affichage brillant avec un traitement antireflet, et Huawei cherche donc à rendre la surface plus plane sans passer par le même rendu mat. La différence se voit aussi dans le gabarit annoncé, puisque le X8 mesure 8,95 mm fermé contre 11,3 mm pour le Duo, malgré sa diagonale intérieure plus grande. Cela ne dit bien sûr rien de leur résistance respective à l'usage.
Pas de date française
Le Mate X8 embarque le Kirin 9050 Pro avec une batterie de 6 200 mAh, rechargeable jusqu'à 66 W par câble et 50 W sans fil. Huawei conserve même un téléobjectif périscopique de 50 Mpx avec un zoom optique 3,5x dans ce boîtier qui ne mesure que 4,2 mm ouvert, hors bloc photo. Mais l'appareil tourne sous HarmonyOS 7, sans services Google ni compatibilité native avec les applications Android. Le lancement du 24 novembre concerne la Chine, où le prix démarre à 12 999 yuans. Pour la France, aucun calendrier ni tarif n'a été annoncé, alors que le précédent Mate X7 avait été lancé chez nous à 2 099 euros.
On en dit quoi ?
Travailler sur le relief de l'écran est une bonne direction, parce qu'une pliure se sent aussi sous le doigt et qu'un traitement mat ne règle pas tout. On aimerait surtout que cette concurrence fasse progresser la tenue des écrans dans le temps, un sujet autrement plus utile que quelques dixièmes de millimètre gagnés sur la coque. À ce niveau de prix, pouvoir garder son pliable plusieurs années devrait passer avant la course à la finesse.
Si les écrans pliables et leurs charnières vous intéressent, jetez un œil à cet article sur l'écran pliable de l'iPhone Duo, qui pourrait rester entre les mains de Samsung, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.