Pas d'iPad pliable, mais un Mac 20" (tactile) en 2025 ?

Ainsi hier, Ming-Chi Kuo indiquait que selon ses sources Apple aurait dans ses cartons un iPad pliable doté d'une béquille en fibre de carbone produite par Anjie Technology., à part à vouloir suivre la tendance du moment et les évolutions d'un marché des tablettes en plein chamboulement.Ainsi,-également très bien informé- contrediten précisant avoir. Il rejoint avec cette déclaration un autre habitué des rumeurs, un certain. Ce dernier indique n’avoir rien entendu non plus sur un iPad pliable en 2024.En décembre dernier,indiquait déjà qu' Apple aurait lancé le développement d'un écran de 20 pouces , peut-être pour un futur modèle de MacBook Pro. Il s’agirait d’une dalle OLED de 20,25 pouces fabriquée par un fournisseur de composants sud-coréen, dont le nom était alors tenu secret.Son positionnement dans la gamme serait pour l'heure peu définie, entre le 14 et le 16 pouces.Il semblerait que Cupertino puisse envisager un lancement grand public de ce type d’appareil pliable en 2026, voire même 2027. Cependant, il faudra d’abord qu'Apple passe aux écrans OLED sur l’ensemble de ses produits.Mais plus que du pliable, Mark Gurman affirmait mi-janvier que Cupertino travaillerait également sur l'intégration d'écrans tactiles sur les Mac . Les ingénieurs d'Apple seraient, indiquant que l'entreprise envisagede passer à l'acte.Ainsi, ce nouveau MacBook Pro OLED pourrait être le premier Mac à être doté d'un écran tactile. Mais, pour cela, il faudrait attendre 2025. La machine conserverait un design relativement classique avec un trackpad et un clavier physique. Les premiers Mac à écran tactile tourneraient sous macOS (avec une interface adaptée), et non une version combinée / hybride avec iPadOS et macOS. Les applications iPhone et iPad seraient disponibles sur les Mac dotés de puce Apple Silicon.Rappelons que par le passé, de nombreux cadres dirigeants d'Apple sont intervenus sur ce sujet hérétique, précisant qu'il ne verrait jamais le jour. A plusieurs reprises, la firme a rejeté l'idée, à commencer par Steve Jobs dès 2010. Fervent opposant, ce dernier soulignait notamment l'inconfort d'utilisation. En 2021, John Ternus avait également déclaré qu'il n'y avait aucune une bonne raison de changer cela, et avant lui Craig Federighi ou Phil Schiller...