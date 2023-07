Des AirPods Pro USB-C pour aller avec l'iPhone 15 ?

l'USB-C, la nouvelle norme unique ?

Dans sa premièrede juillet, Mark Gurman nous fait miroiter de nouvelles sorties pour septembre.En effet, il n'est de secret pour personne que, devançant ainsi les contraintes et les nouvelles normes européennes en la matière. Car, ce sera finalementpour pouvoir être commercialisés en Europe !En revanche, d'après ce texte, tous lestéléphones, tablettes, ordinateurs portables, appareils photo numériques, écouteurs, casques, consoles de jeux vidéo portables et haut-parleurs portables seront soumis.-tout du moins pour le moment-, carpour offrir un port USB-C, tels que les écouteurs, smartwatches, les trackers de santé et certains équipements sportifs. Là encore, Apple devance les désirs de Bruxelles.Outre ce changement de port, on ne sait pas grand chose de ce produit :Le journaliste semble penser qu'il s'agit de donner un nouveau boitier aux AirPods Pro 2. En outre, il semble dire que Cupertino serait en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité de, qui viendrait s'ajouter aux nouveautés d'iOS 17 dédiées aux AirPods et présentées à la dernière WWDC.Sur la base des réponses données, elle permettrait de dépister. L'approche est semblable à la fonction ECG de l'Apple Watch et pourrait être accessible via l'app Santé de l'iPhone.À plus long terme, Mark Gurman rappelle qu'Apple bossequi pourront prendre la température corporelle via le conduit auditif.En gros, ce mode est à mi-chemin entre le mode transparence et le mode de réduction de bruit, pour filtrer les bruits autour de vous de façon dynamique.Cela permettra d'entendre un vélo ou une voiture arriver (pratique quand on marche) tout en conservant la réduction de bruit active pour le reste.