Pas de bague connectée pour contrôler l'Apple Vision Pro !

En effet, l'entreprise ne propose pas des manettes externes ou de périphériques, le casque étant contrôlé via le suivi des yeux et des gestes des doigts qui sont capturés par l'une des caméras puis retranscrits.À un moment donné,. On se rappelle d'ailleurs du nombre conséquent de brevets sur le sujet déposés à l'USPTO. Elle prévoyait ainsi une longue liste de, selon les positions, mouvements et autres contacts des doigts entre eux, avec les mains ou avec leur environnement. Il aurait même été possible de reconnaitre un simple claquement de doigts.Elle avait également envisagé des manettes extérieures, mais était vraiment rebuté par le principe., semblait-elle dire. Mais pour autant,, notamment par rapport aux Apple Glasses, le modèle plus léger qui devrait sortir dans un an (ou deux ?).. Pour rappel, le casque ne sera pas livré avec les habituels contrôleurs ! En effet, il faudra utiliser la voix, les mouvements des yeux et des mains pour agir avec l'interface. Apple indique également que les périphériques Bluetooth habituels seront compatibles, comme les claviers (), souris, trackpads et manettes.Il suffit de, afin d’indiquer à visionOS que vous souhaitez appuyer sur un élément virtuel affiché à l'écran. L’équivalent sur l'iPhone serait le simple fait d’appuyer sur l’écran. Répéter un Tap deux fois de suite -- équivaut donc à unL'ensemble des gestes repose sur ces deux mouvements de doigts. Ainsi, joindre le pouce et l’index et maintenir la position,, revient à faire, pour lancer un test par exemple.