Bing Chat (avec ChatGPT) arrive bientôt sur Safari

Bing Chat bientôt sur Safari et Chrome

Nous sommes ravis d'annoncer que vous pourrez bientôt commencer à faire l'expérience du nouveau Bing alimenté par l'IA dans des navigateurs tiers sur le web et le mobile. Cette prochaine étape du voyage permet à Bing de montrer la valeur incroyable des réponses résumées, de la création d'images et plus encore, à un plus large éventail de personnes.

Une petite préférence pour EDGE

Avec Edge, vous débloquerez des conversations plus longues, l'historique des discussions et d'autres fonctionnalités Bing intégrées directement dans le navigateur

OPENAI : BYE BYE LA PETITE FONDATION ! HELLO LA VALORISATION À 29 MILLIARDS DE DOLLARS !

Après avoir investi des milliards de dollars dans les technologies d'OpenAI, Microsoft compte bien rentabiliser son opération.Depuis plusieurs semaines, la firmeAuparavant, une fenêtre s'affichait lorsque vous cliquiez sur Conversation afin de vous proposer gentiment de télécharger Edge pour en profiter.Désormais, Redmond cherche toujours à e, qui a repris du poil de la bête avec ces nouvelles fonctionnalités. Par conséquent, il limite encore légèrement les capacités de Bing chez ses rivaux.Ainsi depuis les navigateurs concurrents, on note un maximum de 2 000 mots pour les requêtes Bing , contre 4 000 mots via Edge, 5 questions-réponses maximale (contre 30 via Edge), ou encore l'affichage aléatoire de fenêtres vous invitant à télécharger Edge., augmentant ainsi l'utilisation de son moteur de recherche ainsi que l'impact, et donc les revenus, des publicités La modeste fondation à but non lucratif a fait depuis évoluer son statut en firme des plus rentables. Elle vise désormais une capitalisation à 29 milliards de dollars et, en 2023, espère réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars (et à le quintupler en 2024).Pour rendre Bing plus compétitif face au géant Google, Microsoft s'est rapidement tourné vers ChatGPT, en intégrant les services du chatbot à son moteur de recherche. Depuis plusieurs mois, elle dispose d'une option permettant de lancer des requêtes via le robot conversationnel.