Les délais s'allongent (un peu) pour les iMac M3 et les MacBook Pro M3

Quel succès pour les Mac M3 ?

Pour autant, certains d’entre vous pourraient être déçus par les annonces d’hier ou la présentation hyper rapide de l’événement : un manque de nouveautés, un prix encore trop élevé… Mais d’autres ont pu craquer !Pour le moment, on ne dispose d’aucun chiffre officiel (peut-être demain lors de la présentation des résultats), mais si on regarde les délais de livraisons affichés sur l’App Store,. Si l’on rajoute une ou deux options comme un plus gros SSD ou davantage de RAM, on prend une petite semaine de délai (15-17 novembre).Du côté des MacBook Pro M3, même son de cloche. Les entrées de gamme (avec les puces M3 et M3 Pro) sont disponibles pour le 7 novembre. En revanche,Moins de 48 heures après le lancement,, soit parce qu'Apple avait prévu suffisamment de stock pour faire face aux commandes, soit -au contraire- parce que la demande n'est pas là : des, pas assez de nouveautés pour pousser les clients de la pomme à passer d'un MacBook Pro M2 à un M3....