A quoi ressemble le MacBook Pro "Noir Sidéral" passé au microcoscope ?

Une couleur séduisante, mais difficile à obtenir (et à conserver)

la tache impossible

pas facile à entretenir cette robe noire !

Un noir passé au microscope

plus inégale

image 9to5 Mac

Apple a trouvé comment graver la surface anodisée déjà rugueuse, ce qui la rendait plus inégale. Les coins et recoins qui en résultent diffusent davantage les rayons lumineux entrants, les envoyant dans encore plus de directions. Moins de lumière blanche se rend dans nos globes oculaires, ce qui donne un fini mat lisse.

Même si à l’époque, on pouvait penser qu’il s’agissait de l’un de ses innombrables documents de recherche qui ne verraient pas tout de suite le jour ! Surtout qu’avait déjà été déposé un premier brevet concernant un MacBook Pro ou un MacBook Air affichant une robe d'un très beau noir mat.Mais, certaines couleurs sont beaucoup plus difficiles à réaliser que d'autres. Déjà à l'époque,. Une autre partie du défi pour obtenir un vrai noir est que la surface de ces boîtiers a généralement une finition brillante, ce qui contribue à la réflexion d'une grande quantité de lumière.Déjà à l’époque on évoquait toutes les difficultésà la conserver dans un état de parfaite propreté Et il semblerait que, dans son dernier démontage en règle, iFixit ait décidé de vérifier certains points de ce brevet en, ce qui donne l'image ci-dessous avec des zones plus lumineuses dans la finitionen raison du revêtement qui influe sur la réflection de la lumière et la manière dont l'oeil humain perçoit la couleur.Dans ses deux brevets Cupertino avait précisé que. Leserait réfléchi de manière diffuse, donnant une impression de finition dépolie. Dans un billet de blog . Ainsi cette dernière diffuse davantage la lumière ce qui lui donne son apparence plus foncée.Rappelons enfin que ce brevet prévoit d'autres utilisations de cette technique. Aussi ce coloris n'est pas réservé au MacBook Pro et pourrait tout à fait être