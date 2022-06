eTrophées 2022 : quelles sont les meilleures voitures électriques élues par la presse française ?

• Meilleure compacte : Renault Mégane eTech

• Meilleure familiale : BMW i4

• Meilleur SUV : Ford Mustang Mach E

• Meilleure citadine : Mazda MX30

• Meilleure GT PHEV : Peugeot 508 SW PSE

• Meilleure GT Électrique : Porsche Taycan CrossTurismo

• Meilleur intérieur : Renault Mégane eTech

• Meilleure économie électrique : Porsche Taycan CT

• Meilleure économie PHEV : Suzuki ACross

• Meilleure énergie alternative : Toyota Mirai FuelCell

• Coup de foudre ⚡️ des membres : Renault Mégane eTech

Par ici notre test de la Renault Megane E-Tech !

Comme vous le savez,, aux performances électriques et à la connectivité, des domaines que l'on maitrise ici sur les bout des doigts.Les jurés ont donc voté hier, etil faut dire que la berline française est vraiment réussie, avec un OS moderne, un intérieur léché et un confort respectable pour une électrique -même si je trouve qu'il lui manquerait 10kWh pour offrir une autonomie suffisante., même si Ford leur a gentiment grillé la politesse sur la partie SUV avec l'excellente Mache-E GT.Enfin,(hybrides rechargeables) mais se distinguent aussi sur le segment des petites citadine, avec une victoire surprise de la MX-30, pourtant raillée par la presse pour son autonomie assez médiocre. Un peu seuls sur leurs segments, la Peugeot 508 SW PSE et la Toyota Mirai FuelCell se distinguent également par des modèles audacieux.