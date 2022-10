Le Français Lovenie dévoile ses karts volants et électriques

Qui veut faire un tour en Kart volant ?

révolutionner totalement l'univers des loisirs

ce qui était hier envisageable dans un avenir proche est devenu une réalité

trois prototypes

En effet, Lovenie , un jeune groupe lancé en mai 2022 a décidé de se lancer dans la conception d'appareils à décollage et atterrissage vertical -électriques ou non (Vtol et eVtol pour).On voit déjà certains (on a découvert une victime à la rédac') avoir des étoiles pleins les yeux à l'idée de piloter.. Car les fabricants se veulent très optimistes et entendent utiliser une technologie qui va, carLoin d'être un simple projet, la startup est en train de finaliser son premier prototype monoplace et a réalisé. Désormais elle passe à la recherche d'un, avant de débuter dès laLe principe de base de tels engins est bien évidemment de s'affranchir de la pesanteur, avec comme. En effet, on retrouve quatre hélices positionnées horizontalement, en lieu et place des petites roues, autour du siège du pilote et du corps de l'engin. Le premier modèle présenté est entièrement électrique, et affiche une. Les batteries peuvent se changer à la volée facilitant ainsi les successions de tours de piste, ce qui semblait peu envisageable avec une autonomie annoncée de seulement 15 minutes.Le premier prototype propose un châssis en aluminium et carbone et un habillage plutôt sommaire en carbone et résine pour plus de légèreté (les hélices de 100 cm de diamètre sont en carbone). Avec les batteries -mais sans pilote- le tout pèse. Le deuxième sera un hybride reprenant les caractéristiques techniques du premier en y ajoutant un moteur thermique de. Le troisième et dernier permettra de recevoir un passager dans une version 2 places.Mais la start-up semble sûre de son concept. Malgré tout, trouver des infrastructures pour évoluer dans les airs ne devrait pas poser de problème. En effet, les karts de Lovenie devraient pouvoirIl restera cependant à se mettre en accord avec les différentes réglementations de nombreux pays. En effet, actuellement seuls quelques pays comme les États-Unis autorisent ce type de loisirs.