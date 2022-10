Pour Elon Musk, Tesla pèsera bientôt plus lourd qu'Apple !

Tout roule pour Tesla ?

dépasser et de loin la capitalisation boursière actuelle d'Apple

Tesla entend bien rattraper Apple (enfin d'après Elon Musk)

. Surfant peut-être sur la vague de son possible rachat de Twitter, le milliardaire est parti dans une envolée lors de l' appel aux bénéfices de Tesla au troisième trimestre.D'après le CEO, tout va très bien pour les finances de Tesla, affirmant à nouveau que cette dernière pourrait -à un moment donné-l'homme d'affaire tentant de rassurer actionnaires et investisseurs quelques peu perdus avec l'affaireou sesDans les faits, Tesla n'a pas répondu aux attentes au niveau de ses revenus pour le troisième trimestre 2022, mais elle affiche(+56% au troisième trimestre par rapport à l'an dernier) et un résultat net ayant plus que doublé.Déçus, les investisseurs avaient largement anticipé la poursuite de la croissance,. Sur un an, au troisième trimestre, la production a en effet augmenté de 54% et les livraisons de 42%. Aussi, ces résultats n'ont vraiment pas satisfait le marché (qui misait sur plus de 22 milliards de dollars de ventes) entrainant une chute du cours du groupe désormais basé à Austin, au Texas.Juste après la publication des résultats, Elon Musk a annoncé que le conseil d'administration de la société avait discuté d'un programme de rachat d'actions compris entre 5 et 10 milliards de dollars. Pour le moment, le plan n'a pas encore été finalisé. Il a également abordé la capitalisation boursière de Tesla qui se situe actuellement à 700 milliards de dollars.(sauf une éventuelle catastrophe).Pour cela, il faudra queafin d'atteindre un autre niveau, bien plus élevé. En effet, le groupe doit dévoiler en décembre un tout nouveau modèle de véhicule utilitaire. Mais on pense surtout à son SUV modèle Y, qui doit sortir de ses usines situées à Austin et à Berlin.