Ford va utiliser le connecteur Tesla aux USA : vers une grosse pagaille annoncée ?

l'Europe des normes

Ford rejoint Tesla et crée la pagaille

Le CCS Type 1 des USA est un peu différent de notre CCS européen

A contre-courant des Magic Dock !

Tesla, le nouveau connecteur universel ?

Après avoir, ce fut au tour de l'USB C de devenir le standard des téléphones, obligeant cette fois Apple à rentrer dans le rang et à abandonner le Lightning. Pour les utilisateurs, rien de tel qu'une norme pour éviter de devoir jongler entre adaptateurs et chargers différents -imaginez si les pompes à essence n'avaient pas le même diamètre !Le constructeur va ainsi. Il sera également possible d'utiliser les chargeur à destination en courant alternatif dédiés à Tesla et impossibles à utiliser pour des tiers.Mais cela signifie aussi que les véhicules de Ford, obligeant les clients à utiliser un adaptateur.En effet,. En Europe, les SuperCharger de seconde génération étaient également équipés à la fois du CCS et de l'ancien connecteur -avant d'abandonner ce dernier sur la troisième génération.Il faut dire que le modèle d'Elon Musk estTesla reste la marque numéro un outre Atlantique et également en tête du nombre de point de charge., qui pourrait se résoudre à se ranger du côté des deux poids lourds de l'électrique dans le pays. Mais dans un premier temps, ce sera donc une belle pagaille, d'autant que toutes les Mustang Mach-E et autres F-150 Lightning vendue actuellement sont toujours en CCS... Le basculement n'est prévue que pour 2025 !