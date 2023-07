Comment ce cambrioleur a été arrêté grâce à une peluche et un AirTag

UN Snoopy sournois

Actualité des AirTags

En effet, en Caroline du Sud, un homme a récemment été arrêté après une série de cambriolages en folie, et ce, grâce à une petite balise d'Apple qui a permis de déterminer sa position.C'est un individu de 52 ans -Samuel Smith- qui a été appréhendé et qui est sous le coup de. D'après la police, certains ont même été plusieurs fois l'objet de visites indésirables de la part de Monsieur Smith ! Chaque incident impliquait le vol d'un coffre-fort, d'un sac de banque ou d'autres objets monétaires de valeur.Mais son arrestation a pu être réalisée grâce à l'ingéniosité du personnel du(on adore le nom), qui mérite bien son nom pour l'occasion.(l'histoire ne dit pas si c'est un Snoopy) et l'a placé dans le coffre-fort. Le voleur s'est donc emparé du leurre et les policiers ont pu le retrouver grâce à Localiser !Loin de leur utilisation première,, de retrouver sa voiture volée voire d’appréhender des comportements harcelants. Dernièrement, les AirTags se sont même mis en évidence dans un trafic de semelles en caoutchouc et des composants intermédiaires de chaussures.. Dans un registre plus dramatique, en juillet dernier, une des actrices du très sombre Altered Carbon (Netflix), Hannah Rose May , avait fait part du tracking qu'elle avait subit mais elle soulignait surtout le système d'alerte de Cupertino, qui lui a permis de. En effet, après avoir reçu la notification sur son smarpthone, elle a pu désactiver le tracking avant finir sa petite pause à Disneyland.