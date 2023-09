AirTags au service de la justice ! Une poursuite en hélicoptère et un trafic de drogue !

Une poursuite en hélicoptère

Une actualité chargée

L'histoire se passe aux Etats-Unis à Nashville, où la police a réussi à retrouver un voleur de voiture, et ce,. Le propriétaire et victime avait déclaré le vol de son véhicule à la police le 3 août dernier.Pour une fois, les agents n'ont pas tourné le dos à la technologie :. Le suspect de 18 ans s'est finalement garé et est entré dans un salon de coiffure. Les officiers au sol (avertis par ceux se trouvant l'hélico) ont donc pu l'appréhender et le placer en garde à vue.Pour la petite histoire, la police a trouvé dans son sac,, comme un tournevis, un porte-clés de véhicule et un dispositif de reprogrammation de clé de véhicule, mais également une arme de poing, 49 grammes de marijuana, une balance numérique et de nombreux petits sacs en plastique (on vous laisse imaginer leur usage). Quoiqu’il en soit, ce petit AirTag a permis d’appréhender un voleur de voiture, trafiquant de stupéfiants.Loin de leur utilisation première,, de retrouver sa voiture volée voire d’appréhender des comportements harcelants. Dernièrement, les AirTags ont même mis en évidence un trafic de semelles en caoutchouc Néanmoins, ces derniers temps, les voleurs de voitures sont de plus en plus renseignés, et ce, par un effet pervers des mesures de protection mises en place par Apple. En effet,,(trouver un objet perdu) pour être être utilisés pour traquer un individu, ce qui ne colle bien évidemment pas avec l'image et la volonté d'Apple.La détection des AirTags par les iPhone et les smartphones Android permet certes de protéger les personnes et est renforcée, au détriment des biens. En effet, comme on pouvait s'y attendre, les fonctions de détections des AirTags inconnus permettent à certains de désactiver les balises. Aussi,