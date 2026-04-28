Encore un record pour la machine à sous Apple ?

Qu'en penser ?



Tout indique qu’Apple devrait livrer un nouveau trimestre solide, voire légèrement supérieur aux attentes. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout le discours qui sera analysé avec la capacité à maintenir la croissance, le positionnement sur l’IA et bien sûr la préparation de l’ère post-Tim Cook. Autant de sujets qui dépassent largement ce simple trimestre et qui pourraient bien dessiner les prochaines années d’Apple.