Encore un record pour la machine à sous Apple ?
Par Laurence - Publié le
Apple publiera ses résultats du deuxième trimestre fiscal 2026 ce 30 avril après la clôture de Wall Street. Un rendez-vous très suivi, dans la continuité d’un début d’année record, mais aussi chargé d’enjeux stratégiques.
Les analystes sont globalement confiants. Le consensus table sur 109,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 1,95 dollar de bénéfice par action. Soit une progression d’environ +15 % sur un an pour les revenus et +18 % pour le bénéfice. Ces chiffres confirment la bonne dynamique enclenchée après un premier trimestre historique.
Sans surprise, l’iPhone reste au cœur de la machine. La gamme iPhone 17 continue de porter les ventes, avec une demande soutenue, notamment aux États-Unis. Certains analystes anticipent même une croissance de plus de 20 % sur ce segment. La Chine, longtemps plus fragile, montre aussi des signes d’amélioration — un point particulièrement scruté.
Du côté des Mac, on devrait espérer une belle reprise avec les nouveaux modèles dotés d'une puce M5 et le MacBook Neo. Les services confirment leur rôle clé. Là encore, ce segment devrait atteindre environ 30 milliards de dollars, avec une croissance à deux chiffres. Une performance essentielle pour Apple, qui continue d’y améliorer ses marges. C’est d’ailleurs ce levier qui permet à la Pomme de viser une marge brute proche des 48 à 49 %.
D'ailleurs, concernant les marges, l'équilibre reste délicat. La montée en puissance de l’IA fait grimper le coût des composants (mémoire, stockage, puces). Apple a jusqu’ici limité l’impact grâce à sa puissance industrielle, mais des ajustements tarifaires pourraient apparaître. Globalement, il n'y a rien d’alarmant à court terme, mais le sujet commence à peser dans les discussions.
C’est probablement le point le plus sensible. Apple avance sur l’intelligence artificielle, mais reste en retrait face à ses concurrents. Les investisseurs attendent des signaux plus clairs, notamment sur l’intégration de Google Gemini, sur les capacités on-device et sur la feuille de route autour des puces M5. Beaucoup espère des nouvelles lors de la WWDC, mais quelques indices pourraient déjà filtrer lors de cette conférence.
Autre sujet incontournable : la succession de Tim Cook ! Le CEO cédera sa place le 1er septembre à John Ternus. Une transition majeure, qui devrait être largement commentée lors de l’appel avec les analystes. Même si Apple privilégie la continuité, le marché attend des garanties.
Enfin, comme chaque année à cette période, Apple pourrait également annoncer une hausse du dividende et un nouveau programme de rachat d’actions. Bref les signaux classiques, mais importants pour maintenir la confiance des investisseurs.
Tout indique qu’Apple devrait livrer un nouveau trimestre solide, voire légèrement supérieur aux attentes. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout le discours qui sera analysé avec la capacité à maintenir la croissance, le positionnement sur l’IA et bien sûr la préparation de l’ère post-Tim Cook. Autant de sujets qui dépassent largement ce simple trimestre et qui pourraient bien dessiner les prochaines années d’Apple.
Une croissance toujours solide attendue
Les analystes sont globalement confiants. Le consensus table sur 109,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 1,95 dollar de bénéfice par action. Soit une progression d’environ +15 % sur un an pour les revenus et +18 % pour le bénéfice. Ces chiffres confirment la bonne dynamique enclenchée après un premier trimestre historique.
Les raisons du succès
Sans surprise, l’iPhone reste au cœur de la machine. La gamme iPhone 17 continue de porter les ventes, avec une demande soutenue, notamment aux États-Unis. Certains analystes anticipent même une croissance de plus de 20 % sur ce segment. La Chine, longtemps plus fragile, montre aussi des signes d’amélioration — un point particulièrement scruté.
Du côté des Mac, on devrait espérer une belle reprise avec les nouveaux modèles dotés d'une puce M5 et le MacBook Neo. Les services confirment leur rôle clé. Là encore, ce segment devrait atteindre environ 30 milliards de dollars, avec une croissance à deux chiffres. Une performance essentielle pour Apple, qui continue d’y améliorer ses marges. C’est d’ailleurs ce levier qui permet à la Pomme de viser une marge brute proche des 48 à 49 %.
D'ailleurs, concernant les marges, l'équilibre reste délicat. La montée en puissance de l’IA fait grimper le coût des composants (mémoire, stockage, puces). Apple a jusqu’ici limité l’impact grâce à sa puissance industrielle, mais des ajustements tarifaires pourraient apparaître. Globalement, il n'y a rien d’alarmant à court terme, mais le sujet commence à peser dans les discussions.
et l’IA dans tout ça
C’est probablement le point le plus sensible. Apple avance sur l’intelligence artificielle, mais reste en retrait face à ses concurrents. Les investisseurs attendent des signaux plus clairs, notamment sur l’intégration de Google Gemini, sur les capacités on-device et sur la feuille de route autour des puces M5. Beaucoup espère des nouvelles lors de la WWDC, mais quelques indices pourraient déjà filtrer lors de cette conférence.
Une transition historique à surveiller
Autre sujet incontournable : la succession de Tim Cook ! Le CEO cédera sa place le 1er septembre à John Ternus. Une transition majeure, qui devrait être largement commentée lors de l’appel avec les analystes. Même si Apple privilégie la continuité, le marché attend des garanties.
Enfin, comme chaque année à cette période, Apple pourrait également annoncer une hausse du dividende et un nouveau programme de rachat d’actions. Bref les signaux classiques, mais importants pour maintenir la confiance des investisseurs.
Qu'en penser ?
Tout indique qu’Apple devrait livrer un nouveau trimestre solide, voire légèrement supérieur aux attentes. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout le discours qui sera analysé avec la capacité à maintenir la croissance, le positionnement sur l’IA et bien sûr la préparation de l’ère post-Tim Cook. Autant de sujets qui dépassent largement ce simple trimestre et qui pourraient bien dessiner les prochaines années d’Apple.