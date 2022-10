La nouvelle Apple TV 4K embarque 4 Go de RAM

La nouvelle Apple TV 4K livre ses secrets au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous apprenons grâce à la Release Candidate d'Xcode 14.1 que(lancée en 2021 avec les iPhone 13 et l'iPad mini 6)(comme les iPhone 13 -- et l'iPad mini 6 équipés du même SoC), soit 1 Go de plus par rapport à la génération précédente disposant d'une puce A12 Bionic. Ce surplus de mémoire vive devrait permettre à l'Apple TV 4K Gen3 d'être plus à l'aise avec les programmes lourds (il y en a peu sur la plateforme) et les prochaines itérations de tvOS. De son côté, l'iPad Pro M2 dispose de 8 Go de RAM pour les modèles 128/256 et 512 Go. et de 16 Go de RAM pour les versions embarquant 1 ou 2 to de stockage.