tvOS 16.3.3 corrige les déconnexions entre la télécommande Siri et l'Apple TV 4K

De fréquentes déconnexions avec les nouvelles Siri Remote USB-C et Apple TV 4K

Cette fois, c'est la bonne ?

Cette mise à jour corrige un problème où la télécommande Siri peut ne plus répondre sur Apple TV 4K (3e génération).

Pour rappel, certains utilisateurs se plaignaient. Cette connexion qui se désactivée de manière intempestive obligeait alors les utilisateurs à redémarrer l'Apple TV ou à réinitialiser l'appairage de la télécommande afin de retrouver un fonctionnement satisfaisant. Les mises à jour successives n'y ont rien changé (que ce soit tvOS 16.3, tvOS 16.3.1 ou encore tvOS 16.3.2 publiée le 13 février dernier), etRécemment, de nombreux bugs sont venus ternir l'expérience utilisateurs sur les produits de Cupertino, dont ceux qui ont touché au sein de la gamme Apple le Wi-Fi et Ethernet des Mac mini M2/M2 Pro HomeKit et les HomePod , ou encore cette nouvelle télécommande Siri. Espérons que les prochaines versions des systèmes qui seront présentés en juin prochain à la WWDC mettent l'accent sur la stabilité afin d'éviter ce genre de désagréments qui font un peu tâche sur du matériel neuf et au tarif assez élevé.