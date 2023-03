Motolov propose aux ex-abonnés de Salto un an d'abonnement gratuit !

Quid des abonnements en cours

sera automatiquement résilié

seules des données comptables seront conservées

Rien n'est perdu pour tout le monde !

Après de nombreuses incertitudes et autant de rebondissements , la plateforme française a été dévoilée en juin 2018 par ses principaux actionnaires, TF1, M6 et France Télévisions. Mais cette dernière qui devait être la réponse nationale à Netflix n'a pas eu le succès escompté,. L'abonnement était proposé à 7,99 euros par mois sans engagement ou 69,90 euros pour un an -soit un prix identique à ceux pratiqués par la concurrence.L'offre à la demande made in France n'a pas réussi à trouver son public et,Pour ceux qui ont un abonnement toujours actif au 27 mars, celui-ciet l'abonné ne sera plus facturé. Par la suite, les remboursements seront effectués au prorata des jours restants, soit sur le mois en cours, ou sur l'année.Pour des raisons de sécurité, elles feront l'objet d'une archive sécurisée qui sera gardée par le liquidateur judiciaire.. En effet, Molotov entend bien profiter de l'occasion pour récupérer quelques anciens abonnés que la formule française avait séduit.La plateforme leurainsi un an d’abonnement à ses propres services. Précisons que cette opération séduction -valable du 27 mars au 2 avril- est réservée aux internautes clients de Salto en février ou mars 2023, n’étant pas abonnés à Molotov l’année passée. Pour en bénéficier, il faudra fournir un justificatif. Passés 12 mois, elle basculera automatiquement (sauf résiliation) sur l’offre classique de Molotov à 5,99 euros par mois.