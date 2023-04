Bientôt de nouvelles règles pour les Oscars pour les plateformes de streaming

Plus de films, qui resteront plus longtemps dans les salles

des succès à venir ?

CODA

Cherry

un nouveau champ de bataille pour Napoléon

Napoléon

The Crown

. Il faut de plus que cela se passe dans l'un des six secteurs clés : Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami ou Atlanta. Au bout de ces sept jours, il est possible de diffuser sur les plateformes. Il arrive même que certains services proposent un film en ligne en même temps que dans les salles de cinéma.Mais à présent, l’(AMPAS) envisage de modifier les règles, qui. Il se dit également que la zone de diffusion sera élargie passant entre 15 et 20 des 50 premiers marchés américains.Pour l’heure rien n’est décidé et tout ceci est encore à l’étude, mais la volonté affichée serait d'aider les salles obscures et non de punir les streamers.Rappelons qu’Enfin, dernièrement, c’est son court métrage L'Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval qui en faisait de même pour la statuette du meilleur court-métrage d’animation.Du côté de Cupertino cependant, l'expérience réussie deetaurait donné des ailes à la firme de Cupertino, qui regarde désormais -avec envie- du côté de salles obscures., peut-être plus à même de booster les abonnements à son service de streaming et pourquoi pas créer des évènements culturels.C'est la somme qu'Apple entend consacrer cette année pour produire des contenus à succès à destination d'Apple TV+ mais surtout assurer leur diffusion. Mais cela sera-t-il suffisant ?En effet, à titre de comparaison, cette année, Amazon Prime Video devrait dépenser 15 milliards de dollars dans ses services de streaming (production et diffusion confondues) contre 13,6 milliards estimés pour Neflix...Pour cette année, Cupertino a, avec lede Ridley Scott. Le film sortira dans les cinémas du monde entier le 22 novembre et sera diffusé par la suite sur Apple TV+ .Comme son nom l’indique, il retracera, mettant en évidence ses talents de chef militaire et de tacticien à travers ses plus célèbres batailles. Joaquin Phoenix prêtera ses traits au jeune empereur, et Vanessa Kirby () incarnera Joséphine.