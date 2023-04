Apple voudrait s’offrir Keanu Reeves pour son service de streaming

Keanu Reeves dans la matrice d’AppleTV ?

(Johnny Utah)

MTV's Best Music Documentary pour Selena Gomez

Selena Gomez : My Mind and Me

Patricia dans le Désert !

High Desert

. L’annonce de cette production Apple Original Films reste cependant au conditionnel, Keanu Reeves n’ayant pas encore définitivement donné son accord, mais les négociations seraient sur le point d'aboutir.Dans ce projet,qui, après avoir été victime de chantage avec une vidéo compromettante, doit faire face aux plus sombres moments de son histoire et affronter ses démons. Jonah Hill sera également producteur avec Matt Dines, son partenaire au sein de, avec Ali Goodwin.Rappelons que ce documentaire permet de faire découvrir le parcours, de ses débuts au succès, de la chanteuse, compositrice, actrice, productrice et militante. Le film est réalisé et produit par Alek Keshishian et retracera six ans de la vie de l’artiste.Enfin, officialisant la nouvelle sur son site web , Patricia Arquette revient également avec la comédie. On pourra découvrir le parcours jusque là chaotique de Peggy (Patricia Arquette), une toxicomane qui décide de prendre un nouveau départ après la mort de sa mère, avec qui elle a vécu dans la petite ville de Yucca Valley, en Californie.Le tout est créé et écrit par Nancy Fichman, Katie Ford et Jennifer Hoppe et est produit par