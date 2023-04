Le documentaire sur Boris Becker est disponible sur Apple TV+

Le tennis fait boom boom !

On peut en effet regarder dès aujourd’hui. Ce dernier retrace trois ans de la vie de l’ancienne gloire du tennis, avant sa condamnation en avril 2022.Entre autres exclusivité, on notera la conversation avec le champion la semaine de sa condamnation, aux côtés de membres de sa famille et de stars du tennis, dont. Rappelons que Boris Becker a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir caché des actifs et des prêts afin d'éviter de payer ses dettes.On pourra retrouver Josh et Melissa, qui désirent retourner à Schmigadoon. Malheureusement ils se retrouvent dans un monde plus sinistre encore…et le reste de cette saison 2 suivra à raison d’un nouvel opus chaque semaine. Pour les plus étourdis, Apple a tout prévu, dont une vidéo permettant de se remémorer un peu les événements marquants de la saison 1., une comédie axée sur les personnages créée par le lauréat d'un Emmy Award, David West Read. Depuis mercredi on peut mettre la main sur le quatrième épisode.Pour le reste,, alors que Billy Crudup fait moins sportif mais a tout pour être heureux en guise de bouquet final de la saison, durant le dixième épisode de. On y retrouvera bien évidemment l’acteur avec Tracy Pollan, le tout réalisé par Davis Guggenheim, lauréat d'un Oscar.Le film proposera des éléments documentaires, d'archives et scénarisés, qui vont raconter l'histoire extraordinaire de Michael J. Fox, de son enfance au cœur d’une base de l'armée canadienne jusqu’aux sommets de la célébrité dans les années 1980 à Hollywood :Il s'agit d'une adaptation du roman de science-fiction écrit par Hugh Howey et paru en 2012. L’été s’annonce un rien traumatisant pour les claustrophobes, la diffusion des deux premiers épisodes est prévue à partir du 30 juin prochain.L'histoire se situe dans une société en reconstruction, avec, qui règnent à la surface de la planète. Ce bunker avec son immense escalier, matérialise sur ses 144 étages, une hiérarchie sociale de caste. Les classes dominantes sont les plus près de la surface, les ouvriers profondément enterrés, faisant tourner les machines nécessaires à la survie.Au niveau des acteurs,, le chef de la sécurité judiciaire de la communauté. A leurs côtés, on rencontrera Harriet Walter (), Chinaza Uche (), Avi Nash (), David Oyelowo (), Rashida Jones () et Tim Robbins ().