Netflix veut proposer des pubs sous forme de séries

les marques sont extrêmement enthousiastes à l'idée d'être associées au contenu de Netflix et elles commencent maintenant à envisager des innovations beaucoup plus importantes autour de ces nouveaux formats, avec des partenariats plus stratégiques

D’après le, la plateforme rouge et noire envisage quelques changements. En effet, avec la fin supposée de sa formule, elle envisage de, qui compterait plus de 5 millions d’abonnés.Elle envisagerait ainsi un, qui tiendrait davantage de la série : autrement des. Ce nouveau type de campagne permettrait aussi de séduire les annonceurs en leur proposant une présentation attractive et originale, bien plus travaillée qu’une simple succession que l’on regarderait du coin de l’œil !Et cette idée plait bien ! D'après un cadre de NetflixDernièrement, la plateforme a annoncé (à 9,99 dollars), amenant les utilisateurs à se rabattre sur les autres abonnements. Pour le moment, le reste du monde (à commencer par la France) n'est pas concerné.Toutefois, vu la situation et l'orientation des mesures, il serait bien étrange que Netflix s'arrête là, surtout qu'elle entend, entre les placements et la limitation des comptes partagés.Si cette décision était étendue,: la Standard avec publicité à 5,99 euros par mois, la Standard à 13,49 euros (qui offre une résolution d'écran à 1080p, contre 720p pour la formule basique) - et la Premium à 17,99 dollars, qui permet de cumuler 4 écrans.Rappelons qu'en novembre dernier, Netflix a lancé saet facture le partage de comptes depuis le mois de mai. Ainsi, supprimer sa formule basique serait hautement stratégique, cette dernière n'étant plus aussi rentable surtout avec cette nouvelle génération de réclames !