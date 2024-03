Petit catalogue mais belles performances pour Apple TV+

La qualité plus que la quantité !

En effet, la plateforme a plutôt réussi, ses films et émissions ont d'ailleurs remporté plusieurs prix depuis. Par ailleurs, les critiques sont assez favorables à l'ensemble des contenus (à l'exclusion peut-être du Napoleon de Ridley Scott qui a eu une mauvaise presse dès le départ).D'après une récente étude de. La firme s'est livré à l'exercice fastidieux d'analyser les notes d'IMDb concernant programmes proposés par. On y trouve Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Hulu, Peacock, HBO Max, Paramount+ et bien sûr Apple TV+.Au niveau de la quantité,-ce qui représente plus du double de celui du deuxième, Netflix. Sur cette catégorie,Comme la taille ne compte pas,s'est penché sur le type de notes obtenus, autrement la qualité des contenus. Force est de constater que la donne est inversée. Malgré son tout petit catalogue, le service de Cupertino se distingue avec la meilleure note moyenne pour ses contenus, soit 7,01 sur 10. Notons au passage que la série Ted Lasso , lauréate d'un Emmy, est l'une des émissions les mieux notées.L'étude a également examiné de nombreux autres aspects des plateformes de streaming, tels que la programmation pour les enfants qui distingue aussi Apple TV+. En revanche, Netflix arrive premier pour les contenus sportif ou tech, malgré les gros efforts (et les services de Messi ) employés par Apple !