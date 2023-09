Le Vision Pro sera-t-il une plateforme de jeu convaincante ?

Demeo débarquera sur Vision Pro

Le Vision Pro : une plateforme de jeu ?

Demeo est un jeu d'aventure coopératif permettant à 4 joueurs de s'adonner à un version virtuel d'un jeu de plateau traditionnel. Si le jeu est parfaitement jouable sans casque, il a également été porté sur Quest 2 et Quest Pro avec un certain succès puisque 83% des 6 523 évolutions lui attribuent le score maximal de 5 étoiles. Ne souhaitant pas s'arrêter en si bon chemin,Le jeu tirera parti des capacités techniques en proposant deLe plus compliqué sera certainement de dénicher 4 amis disposant chacun d'un casque à ce tarif (peut-être sera-til possible de jouer avec d'autres joueurs équipés d'un Quest 2/Pro).Lors de la présentation, Apple a indiqué que plus de 100 titres issus du catalogue d'Apple Arcade seront jouables sur le Vision Pro.. A ce tarif, le Vision Pro vise une petite niche d'utilisateurs, ce qui devrait refréner les ardeurs des développeurs qui ne dépenseront pas une fortune pour vendre une poignée de jeux. De leur côté, les joueurs ne lâcheront pas non plus 3 499 dollars pour s'adonner à quelques titres (surtout si ce n'est pas plus attrayant que la vidéo ci-dessus). Bref, c'est le serpent qui se mord la queue.Bien entendu,. Toutefois, ce seront surtout des expériences en VR. L'arrivée du Quest 3 avec sa réalité mixte améliorée et en couleur à un tarif plus accessible (569 euros) permettra peut-être d'attirer les studios et de disposer de davantage de titres tirant parti de cette particularité. Le jeu en réalité mixte pourrait être vraiment intéressant à l'avenir, mais il faudra pour cela quelques efforts, et que les appareils se fassent réellement une place dans les chaumières.