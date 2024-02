Le Vision Pro, un casque ultra-confidentiel pour Apple

La confidentialité avant tout (pour Apple)

Nous avons intégré des outils et des programmes sur le Vision Pro pour protéger vos informations à la lumière des défis uniques en matière de confidentialité posés par l'informatique spatiale. Les fonctionnalités du Vision Pro -de son utilisation avec vos yeux et vos mains à l'affichage du contenu numérique dans votre espace physique- ont également une protection de la vie privée intégrée. Il y a quatre principes de confidentialité qui éclairent tout ce que nous faisons chez Apple, y compris toutes les nouvelles fonctionnalités d'Apple Vision Pro. Ces quatre principes sont : un accès minimal aux données, une gestion en local de ces dernières, la transparence et le contrôle de vos informations, et enfin la sécurité.

• L'endroit où vous regardez avant d'interagir avec le contenu n'est pas partagé avec Apple ou les applications que vous utilisez, et reste en local.

• Les applications que vous utilisez ne peuvent pas accéder aux informations sur votre environnement par défaut.

• visionOS ne partage pas d'informations sur qui peut se trouver physiquement à proximité avec les applications et les sites Web que vous utilisez, ou avec Apple.

• Les persona sont générées entièrement sur l'appareil, et les données associées sont cryptées.

• Les données d'identification optique pour l'authentification de l'iris sont cryptées et ne quittent jamais l'appareil.

• Vous pouvez limiter les applications avec lesquelles quelqu'un d'autre peut interagir en mode Utilisateur invité à celles actuellement visibles.

combinaison des données des caméras et du LiDAR

Dans le cadre d'un nouveau document dénommé Apple Vision Pro Privacy Overview. Il s'agit d'une énorme compilation de toutes les mesures prises par la firme, qui abordent entre autres Optic ID, les photo / vidéo, les Persona, ou encore la fonction EyeSight. Elle a d'ailleurs voulu garder la même approche pour l'iPhone et, en les adaptant au casque. Par exemple, elle a ajouté trois nouveaux types de données : des informations sur le mouvement de la tête, le mouvement de la main et l'environnement. En outre, Apple doit tenir compte de la combinaison des données des caméras et du LiDAR bien plus étendue et plus fine que celles d'un iPhone. Mais aussi beaucoup plus complètes. Ces dernières vont ainsi permettre une vraie cartographie de l'environnement, et enregistrer ces informations uniquement sur l'appareil. Dans ces conditions, bien d'autres données risquent d'être récupérées : des visages, des plaques d'immatriculation et autres. Apple pense aux utilisateurs qui se promèneront avec leur Vision Pro dans la rue ou bien qui prendront l'avion. Bref des situations dans des lieux publics où ils seront amenés à capturer ainsi des personnes -connues ou pas- ou des voitures qui passaient par là.