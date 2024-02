Que pense HTC du Vision Pro d'Apple ?

L'entrée d'Apple sur le marché XR est considérée comme une évolution positive, améliorant la visibilité de l'industrie et démontrant son engagement en faveur d'un design haut de gamme, similaire à son approche historique. Ils ont adopté des éléments de conception réfléchis, notamment des stratégies similaires à celles utilisées dans le VIVE Flow, telles que la batterie externe. L'introduction du VIVE XR Elite, influencée par le'expérince acquise sur le VIVE Flow, met en valeur son adaptabilité et son facteur de forme innovant. Bien que les choix de matériaux d'Apple reflètent leur philosophie, le poids de l'appareil pourrait ne pas être pratique.



L'objectif de HTC de rendre les casques plus légers et plus portables grâce aux progrès de la technologie des batteries, de l'utilisation des matériaux et de l'utilisation d'un élément déporté pour les calculs, mis en évidence par la division G REIGNS et la collaboration avec les services dans le cloud, anticipe un avenir fait d'appareils plus compacts. La présence d'Apple sur le marché devrait élever l'ensemble du secteur XR, qui s'étend déjà dans divers domaines, notamment la médecine, le sport et les arts, soulignant le potentiel de cette technologie dans divers secteurs.