Une 2e génération de Vision Pro ? Oui mais pas avant 18 mois...

18 mois à attendre

avant au moins 18 mois

Malgré des démos bluffantes –et des critiques globalement positives– le casque peut s'avérer difficile à utiliser au quotidien. Son poids est important. L’interface ne fonctionne pas toujours correctement. Et il est difficile d’oublier le fait que vous avez payé 3 500 $ voire plus pour cette expérience.

Des retours plus élevés que prévus ?

Certains petits magasins enregistrent un ou deux retours par jour, mais les grands magasins ont enregistré jusqu'à plus de huit reprises en une seule journée

En effet, Mark Gurman ne faillit pas à sa réputation et aurait entendu quelques informations sur la. Mais il faudra attendre encore un peu puisque cette dernière ne serait pas lancée, ce qui nous porterait vers laPour le moment,Mais après, c'est aussi à la première génération d'essuyer les plâtres -tout comme l'ont fait avant lui, les premiers iPhone iPad et Apple Watch . Ces dernières pourraient se doter d'un design plus léger, plus portable, d'une meilleure autonomie et d'une plus grande interactivité avec le monde réel.Ce weekend, certains se sont aventurés à estimer le taux de retour du Vision Pro en magasin. Ils estimaient d'ailleurs queDe son côté, Apple n'a bien évidemment apporté aucun commentaire sur le taux de retour.. Autrement dit, une situation tout à fait normale...