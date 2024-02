Le Vision Pro a-t-il un défaut de fabrication au niveau de l'écran ?

Source Reddit

Un fait pas si isolé que cela !

La fissure sur le casque de notre lecteur

Des fissures en série !

, et ce, quelques heures avant son décollage.Finalement, un peu plus tard dans la journée, il a pu racheter un modèle de 256Go et s'envoler avec !de salissures et ne présente pas de rayures. De même, les parties en tissus n'affichent pas de trace et ne sont pas particulièrement détendues. Pourtant le modèle en question a été prêté à de nombreuses personnes qui voulaient l'essayer...En effet, sur les forums Reddit consacrés au Vision Pro, d'autres phénomènes similaires ont été constatés. Plusieurs images ( ici ) montrent. Apparemment, la structure / la courbure à ce niveau là génère un point de tension particulier, qui pourrait expliquer cela...A chaque fois, la fente est apparue soudainement et sans raison apparente. Certains ont été connectés à la batterie externe et stockés pendant la nuit (certains dans l'étui de voyage d'Apple) avec le couvercle avant souple attaché.Néanmoins à 3500 dollars, même si Apple rembourse sans discuter, ça fait un peu mal. Surtout que les réparations sont carrément hors de pris !