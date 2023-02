Le HomePod 2 est disponible chez les revendeurs !

Le nouveau HomePod est disponible

Le HomePod reprend du service

gros

made in Cupertino

, après un modèle originel présenté lors de la WWDC2017 et retiré abruptement du catalogue en mars 2021. Cette nouvelle version reprend peu ou prou le design de son prédécesseur, embarque une puce S7 au lieu de l'A8, dispose d'un woofer de 4 pouces (comme sur le Gen1) avec un débattement de 20mm, de 5 tweeters disposés en corolles à la base de l'enceinte (contre 7 sur la version précédente), du Wi-Fi 4 (contre du Wi-Fi 5 précédemment) et s'améliore sur le plan de la domotique avec le support de Thread/Matter, un capteur de température et d'humidité et la reconnaissance du son de l'alarme d'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone (à venir via une mise à jour prévue au printemps).Après avoir laisser la place au HomePod mini, Apple s'appuie sur le succès de ce dernier et propose une version remise au goût du jour dumodèle, ce qui permettra aux (nombreux) utilisateurs satisfaits de la version compacte de s'offrir, ainsi que la possibilité de lire le contenu en Dolby Atmos d'Apple Music ou en couplant une paire sur une Apple TV 4K. Rappelons qu'il est possible de coupler deux HomePod pour former une paire stéréo, mais qu'il faudra impérativement disposer de deux enceintes de même génération (cela s'entend sur le plan technique, les enceintes étant différentes, un couple mêlant Gen1 et Gen2 aurait un rendu déséquilibré). Rappelons également que(uniquement pour les personnes n'ayant jamais été abonnées).