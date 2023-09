Quels seraient les prochains produits d'Apple à passer à l'USB-C ?

Quels seraient les prochains produits Usb-C d'Apple ?

Rêvélation

Rappel des futures normes UE

. Il s’attend en effet à des, qui devraient sortir en même temps que le prochain iMac (iMac M3 en octobre ?).Dans un deuxième temps, d’autres accessoires devraient également en bénéficier -comme laqui ont été retirés du catalogue juste aprèsCôté écouteurs,. Ayant plus de deux ans ces derniers pourraient recevoir un rafraichissement un peu plus en profondeur. Mais il faudrapour cela (dommage car Cupertino manquerait ainsi le coche de Noël).Enfin il s’est également penché sur. Sortis en décembre 2020, ils pourraient également bénéficier d’une plus grosse mise à jour. Mais là encore,. Cette dernière entrera en application pour les smartphones d’ici la fin 2024. Apple avait jusqu’au 28 décembre 2024 pour proposer un port USB-C sur tous les nouveaux iPhone. Notons qu’elle aurait pu tout à fait attendre l’iPhone 16 pour obtempérer…-tels que les tablettes - seront également tenus de passer à l'USB-C. En revanche, les produits, qui s'appuient uniquement sur la charge sans fil (comme l' Apple Watch par exemple), n'auront pas l’obligation de switcher.Pour rappel,. A cette date, les nouveaux téléphones mobiles, tablettes, appareils photo numériques, écouteurs et casques, consoles et enceintes portables, claviers, souris, systèmes de navigation portables, écouteurs et ordinateurs portables rechargeables via un câble filaire -avec une alimentation électrique allant jusqu'à 100 watts- devront être équipés d'un port USB-C., tels que des smartwatches, des trackers de santé et certains équipements sportifs. Toutefois la législation devrait s'étendre à d'autres appareils au fil du temps.