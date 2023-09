Le boitier des AirPods Pro 2 USB-C est bien compatible avec la version Lightning

Des boitiers de charge interchangeables

nouveaux

Des modèles très proches, mais pas identiques ?

Comme d'habitude, les quelques journalistes et influenceurs triés sur le volet qui ont été invités par Apple à la keynote ont pu mettre la main qu'élues jours avant le commun des mortels sur les nouveaux produits. Les premiers tests des AirPods Pro 2 viennent ainsi d'être publiés, et si les nouveautés sont quasi inexistantes, ces prises en main permettent d'apprendre quepuisqu'un de nos lecteurs avait contacté le service commercial officiel d'Apple et s'est vu répondre qu'il sera envisageable de contacter le service technique et de commander le boitier seul au tarif de 109 euros à partir du 22 septembre , date de lancement du nouveau modèle.Les AirPods Pro 2 ont reçu une mise à jour activant des fonctionnalités inédites présentées lors de la WWDC 2023 en juin dernier, comme l e mode Adaptatif, le volume personnalisé, ou encore la détection des conversations Ce nouveau firmware permet également d'appuyer une fois sur les tiges des AirPods Pro 2 pour activer ou désactiver la mise en sourdine des microphones des écouteurs pendant un appel et de raccrocher en appuyant deux fois.Les AirPods Pro 2 USB-C disposent toutefois d'une certification IP54 pour le boitier, contre IPX4 pour la version Lightning.. En effet, sur le site US d'Apple, Apple indique en toutes lettres que les AirPods Pro 2 USB-C permettront en sus de profiter de. Reste à savoir si c'est un oubli et que la version Lightning en sera également capable, ou si Apple a finalement modifier les écouteurs de cette nouvelle mouture sur le plan matériel.Ce point est assez intéressant puisqu'aucun AirPods n'est capable de délivrer de l'audio sans perte actuellement, alors que dans son communiqué de presse, le tout avec une latence réduite pour le Vision Pro grâce à u. S'agit-il d'un nouveau codec dévoilé un peu en avance ? Nous en apprendrons certainement plus en début d'année avec l'arrivée du Vision Pro aux US.