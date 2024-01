A quand un HomePod avec un écran ?

un HomePod avec un écran pour 2024 ?

Mythe ou réalité à venir ?

une meilleure intégration avec les autres produits d'Apple, marquant un changement significatif dans sa stratégie domotique

B720

Le système d'exploitation serait construit sur tvOS. Celui-ci serait d'ailleurs dans les tuyaux depuis un certain temps mais le journaliste ne fournit pas vraiment d'informations sur une date éventuelle de lancement.D'après le journaliste -toujours très bien renseigné des petits dossiers d'Apple-En mars 2023, l'analyste Ming-Chi Kuo s'était penché sur ce produit. Pour lui,. Il devrait offrir. En effet, en fonction du prix choisi (et là rien n'est moins sûr), ce HomePod hybride pourrait concurrencer Amazon et sa gamme Echo.aux côtés de fonctions de l'Apple TV, d'une caméra FaceTime et compatible avec Siri. Le journaliste des'attendait à l'époque, à un lancement vers la fin de 2023 ou au début de 2024.En fin d'année, le leaker et collectionneur de prototypes Apple, Kosutami sur X (ex-Twitter) avait partagé(sorti en 2023), mais qui disposerait d'un grand écran tactile LCD. Par la suite, d'autres rumeurs avaient évoqué un modèle en cours de développement répondant au nom de codeEnfin,. Il a en effet été découvert une petite animation basée sur les couleurs de la pochette de l'album lorsqu'une chanson ou un podcast est en cours de lecture. L'écran pourrait également afficher des notifications importantes.