Une énorme usine de faux AirPods démantelée en Chine

Un vrai site de production de faux AirPods !

COMMENT SÉPARER LE VRAI DU FAUX ?



On profite pour vous rappeler qu'en cas de doute, il existe quelques astuces pour distinguer les AirPods authentiques et des contrefaçons, tout d'abord au niveau des emballages (sur la photo on voit des appellations fantaisistes de type “Smart Watch”). Notons que les vraies notices sont en papier assez épais (Apple ne lésine pas trop là dessus, contrairement aux faussaires adeptes du papier parchemin).



En outre, au niveau du jumelage des écouteurs avec un iPhone, on peut récupérer le numéro de série et vérifier s'il existe, s'il a expiré (pour un produit vendu neuf ça sera bizarre).

Et c’est aujourd’hui au cœur de la province chinoise du Sichuan -à Suining très exactement- que les autorités viennent de découvrir. Mais ce qui incroyable c’est la taille du site. Celui-ci dispose de trois vraies lignes de production, pour une opération d'une valeur estimée à environ 23,5 millions de dollars.. Selon les investigations menées sur place, il semble que les produits contrefaits avaient été très largement distribués et vendus dans toute la Chine. Il ne semble cependant pas clair de savoir si certains de ces produits sont parvenu jusqu’aux États-Unis.Depuis leur lancement en 2019, la valeur des AirPods appréhendés par les douanes ne cesse de croître !. Ainsi, en juillet de cette même année, la grande popularité des AirPods Pro aura entraîné des saisies records de contrefaçons aux frontières américaines.. D’après les douanes, 295 000 copies d'une valeur totale de 61,7 millions de dollars ont été saisies à la frontière américaine au cours de l'ensemble de l'exercice précédent (celui de 2020).Toujours selon elles, 80% de tous les produits contrefaits entrant aux États-Unis proviendraient de Chine ou de Hong Kong. Elles ont déclaré que les, les AirPods seraient finalement victimes de leur succès et de leur prix.Plus récemment, en aout dernier, les fédéraux US ont saisi au port maritime de Long Beach et à l'aéroport international de l'Ontari. Une prise dont la valeur marchande est estimée à presque 400 000 dollars, si les appareils avaient pu être vendus, vraisemblablement sous le manteau.