Avec iOS 17.4, Siri choisira votre service musical préféré sur les HomePod

Siri choisira votre App par défaut pour la musique sur le HomePod

Cette mise à jour permet à Siri de connaître votre service multimédia préféré, vous n'avez donc plus besoin d'inclure le nom de l'application multimédia dans votre demande.

HomePod Software 17.4

Maison

Réglages du domicile

Contenu Multimédia

Avec la prochaine mouture du logiciel interne des HomePod, qui sera déployée en même temps que les versions finales d'iOS/iPadOS/tvOS 17.4 et macOS Sonoma 14.4,. Il ne sera donc plus nécessaire de spécifier le nom de l'App au sein de votre requête lorsque vous demanderez à l'assistant virtuel d'Apple de jouer un titre, mais également un podcast, ou encore un livre audio sur les HomePod.Selond''iOS/iPadOS/tvOS 17.4 et macOS Sonoma 14.4 déployées récemment :Pour rappel,. Les différents services doivent proposer l'option adéquate au sein de leur App, ce qui a été fait par certains acteurs du marché, comme Deezer, YouTube Music, Pandora, TuneIn, ou encore iHeartRadio (le choix est encore plus limité en France), et superbement ignoré par d'autres, dont Spotify, qui justifie son choix en indiquant que ses clients ne sont pas intéressés. Ce choix de Spotify estet bride ses possibilités. Une plainte qui a d'ailleurs été entendue par l'UE, avec une amende de 1,8 milliard d'euros à la clé pour Apple Avec cette nouveauté du logiciel interne du HomePod en version 17.4,(ce qui peut être une conséquence du choix de la Commission Européenne), et il faudra donc se fier aux algorithmes d'Apple pour que Siri sélectionne correctement le service adéquat. Nous ne tarderons donc pas à savoir si ce changement est bénéfique au final pour les utilisateurs, ou non.Actuellement, il est encore possible de choisir manuellement son service par défaut. Pour cela, il faut, puis choisiravant de sélectionner l'icône du profil de l'utilisateur en haut de l'interface, puis votre service préféré dans la section