Première Mini Countryman électrique : taille XL, mais autonomie moyenne

Une Mini Countryman XXL pour 2024

L'évolution des 3 générations de Mini Countryman

signatures lumineuses réglables

Une batterie, deux motorisations, pour une autonomie moyenne

• Countryman E



- 204 ch (150kW)

- 250 Nm de couple

- 0 à 100 km/h en 8,6 secondes

-vitesse maximale de

170 km/h

- autonomie WLTP de 462 km



• Countrym an SE ALL4 (4x4)



- 313ch (230kW)

- 494 Nm de couple

- 0 à 100 km/h en 5,6 secondes

-vitesse maximale de

180 km/h

- autonomie WLTP de 433 km

un peu moins de 30 min

En trois générations, la plus grande des Mini a vu ses mensurations évoluer à la hausse au point d'arriver sur ce modèle 2024 à(33 cm de plus que la première génération !), ce qui le fait entrer de pleins pieds dans la catégorie des SUV compacts. Ce nouveau format XXL s'explique par sa conception,, dont vous pouvez retrouver notre test en vidéo au bas de cet article ainsi que notre article détaillé . Notons que ce modèle est également le premier de chez Mini a être fabriqué en Allemagne.En sus de la prochaine Mini , également disponible en 100% électrique avec une autonomie en nette hausse , cette Countryman électrique estLes amateurs du design iconique Mini regretteront peut-être, ainsi que les phares qui ne sont plus entourés d'éléments chromés (mais qui disposent désormais en option deet d'effets d'animation à l'allumage et à la fermeture du véhicule).avec près de trois centimètres de largeur supplémentaire au niveau des épaules et des coudes, des sièges arrières inclinables et coulissant sur 13cm, ainsi qu'un volume de coffre pouvant passer de 460 à 1 450 litres. Comme pour la prochaine Mini, le tableau de bord affichera un design incurvé et une finition en tissu (salissant, difficile à nettoyer ?).. Les modes Navigation , Médias , Téléphone et Climatisation seront accessibles en touchant le bas de l'écran et, avec un bouton d'accueil permettant de revenir à l’affichage initial. Des éléments de l'interface pourront également s'afficher sur le HUD disponible en option.L'App Mini offrira quant à elle un aperçu du cycle de recharge,et l'affichage de l’historique des recharges en incluant jusqu’aux les coûts.En sus de l'essence et du diesel,(BMW abandonne l'hybride rechargeable sur cette génération)L'autonomie maximum des deux modèles n'est pas incroyable (malgré un coefficient de trainée de 0,26 contre 0,31 pour le modèle précédent) par rapport à la concurrence.La charge pourrat se faire à 22kW en courant alternatif et. Le constructeur aurait égalment faire un peu mieux sur ce denier point, mais indique que cela suffit pour une charge entre 10 et 80% engrâce au pré-conditionnement de la batterie afin d'optimiser l'efficacité de la recharge.. afin de savoir comment il se placera par rapport à la concurrence.