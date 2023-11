Le gros Ford F-150 Lightning arrive en Suisse : enfin un utilitaire électrique !

Le Ford F-150 Lightning arrive en Suisse !

On n'a jamais vu autant de passion et de demandes de la part des conducteurs en ce moment pour prendre le volant de notre F-150 Lightning.

Des clients frappaient littéralement à ma porte et nous suppliaient d'amener le pick-up électrique en Norvège.

Des spécifications de poids-lourd

• 432 ch (318 kW) à 571 ch (420 kW)

• 1 050 Nm de couple (toute version)

• Remorquage de 3 490 kg à 4 530 kg

• Long.x larg.x haut. (m) : 5,91 x 2,44 x 1,99

• Empattement : 3,70m

• Diamètre de braquage : 12,2m

• Vitesse maxi : 177km+h

• Charge utile est de 816 kg à 910 kg

• Batterie de 75,7 ou 98,8kwh

• Autonomie de 370 km à 483 km

Prix et disponbilités

A l'image du Tesla Cybertruck ayant besoin de charrier du matériel, de tracter des engins... Bref, pour remplacer les gros Ranger, Dodge RAM et autres Amarok.a déclaré Gunnar Berg, directeur de Ford Norvège, un pays déjà très équipés en véhicules électriques, mais qui manque cruellement d'utilitaire à batterie.Ford n'a pas lésiné sur la puissance et l'autonomie, avec un gros pack de 75,7 ou 98,8kwh et un moteur de 432 ch (318 kW) à 571 ch (420 kW) avec 1 050 Nm de couple (toute version)., mais la législation a évolué récemment sur le sujet. Pour le moment, aucune info concernant une éventuelle commercialisation en France, Belgique, Allemagne... mais la production a encore timide aux USA et le constructeur y va certainement crescendo...dès le mois de novembre (aujourd'hui, donc)., Ford ayant importé un modèle américain pour le faire essayer à la presse.