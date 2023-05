Apple restreint l'utilisation de ChatGPT en interne et planche sur sa propre IA

Apple demande à ses employés de ne pas utiliser ChatGPT

Une IA générative signée Apple ?

important d'agir avec conscience et réflexion

Selon un document interne consulté par nos confrères du Wall Street Journal , Apple aurait demandé à ses employés de. Cupertino, comme d'autres grandes sociétés , craindrait en effet que des informations sensibles se retrouvent en possession de firmes comme OpenAI. Les données partagées avec ChatGPT servent en effet à entrainer l'algorithme, et le mode privé empêchant OpenAI d'utiliser les conversations dans ce but permet tout de même à la firme de stocker les échanges sur ses propres serveurs.. Tim Cook avait d'ailleurs évoqué son intérêt pour ces nouveaux usages de l'intelligence artificielle , confirmant leur potentiel mais ajoutant qu'il était. Ce n'est pas la première fois que les travaux d'Apple sur ce point sont évoqués, et l'intégration d'une IA générative pourrait redonner de l'intérêt à Siri , mais Cupertino, fidèle à son habitude, n'a pas encore communiqué officiellement sur ses éventuels plans. Peut-être aurons-nous davantage d'informations lors de la WWDC 2023