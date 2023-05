Qu’attendre du casque ARVR d’Apple et de son système, xrOS ?

xrOS, un nouveau système

Même si, ces derniers jours, la société écran Deep Dive LLC basée au Delaware a. Nouvelle-Zélande, Argentine, Turquie et Philippines.Le mot utilise également la. Il est très probable qu'Apple soit derrière ces dépôts, la firme prenant ses précautions à la dernière minute pour protéger ses droits sans se dévoiler outre mesure. De même, notons que ce nom aurait été confirmé par des sources internes.. Il aurait a priori un look deavec une batterie magnétique amovible sur le bandeau. Il offrirait un angle de vision de 120° (largement supérieur au Meta Quest pro) et une couronne digitale pour passer d'une réalité à l'autre.. On trouverait des applications dédiées au sport, aux jeux, au bien-être / fitness et au travail collaboratif..., et les utilisateurs pourront accéder au contenu existant de l'App Store via l'interface 3D de l'appareil.Et la question est de savoir qui pourrait se l'offrir et pour quel usage. Certains estiment que le produit ne viserait que les professionnels et que le grand public devrait attendre les Apple Glasses.A priori, Apple aurait adopté une stratégie très spécifique, ciblant non pas le grand public mais des professionnels et des développeurs ! Mais à ce prix, on espère tout de même beaucoup plus qu'une simple transposition de FaceTime ou des applications de l'iPad.Un prix public de 3 000 dollars a été avancé depuis plus d'une année.Cette estimation a été faite en partant du principe que le casque serait équipé de la puce M2 d'Apple, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3, d’écrans micro OLED, sans parler des nombreux capteurs.Selon ce rapport, les composants les plus chers seraient, les 14 objectifs se facturaient environ 160 $, entre 120 et 140 $ du côté du processeur, etc. À titre de comparaison, le casque Meta Quest Pro affiche un coût de fabrication estimé à environ 800 dollars, pour un prix moyen de 1199,99€.Les analystes sont globalement d'accord pour. Apparemment, Mark Gurman pense que le casque pourrait arriver dans un second temps, soit avant les fêtes de fin d'année. De son côté, Ming Chi Kuo se veut légèrement plus pessimiste , et envisage plutôt 2025 pour le lancement.Cupertino devrait faire fi des retards et des polémiques internes liées à son super projet avec uneLa firme aurait même(autrement dit, ils ne pourront pas dévier des directives d'Apple s'ils veulent participer ?). Apparemment, une grande partie de la conférence serait même axée sur ce nouvel App Store et ses outils personnalisés.Aux dernières rumeurs,, avec des améliorations notables au niveau des performances. Si la première génération serait dotée d'une, cette dernière ne serait pas suffisamment puissante pour les projets de Cupertino.Par exemple, FaceTime ne pourrait prendre en charge que des représentations réalistes VR de deux personnes à la fois.