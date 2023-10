Turnover, réorganisation, grève. Fait-il toujours bon de travailler chez Apple ?

plus de promotions du côté de l'Apple Park

du retail au hardware

Aujourd'hui, on constate une, avec des changements ayant un impact sur plusieurs départements clés d'Apple.D'après Mark Gurman -qui a bien travaillé ce weekend-, le mois d'octobre est une période plutôt faste niveau ressources humaines chez Apple (peut-être en lien avec le début de son exercice fiscal qui court du 1er octobre au 30 septembre). Mais cette année, force est de constater que lesCette tendance peut s'expliquer par les-certains très médiatisés- avec la. Désormais, il faut donc bien remplir les chaises laissées vides dans les bureaux et encourager les promotions internes, à défaut de trouver de nouvelles têtes.Après s'être offert les services de la meilleure DRH du monde en la personne de Carol Surface, il semblerait que cette dernière n'ai pas chômé. Dans le désordre, la firme, au poste surdimensionné. Cette dernière se retrouve avec trois femmes de terrain, avec Tracey Hannelly (), Karen Rasmussen () et Vanessa Trigub ().Jeremy Sandmel et David Biderman deviennentet. Du côté du, Harry Guo se retrouve, un gros poste qui inclue drivers, Face ID, IA et transposition pour le Vision Pro. Il dépendra de Myra Haggerty, sous les ordres de Johny Srouji.Enfin,voient passer VP, Rob Hardy () et Vashist Vasanthakumar (). Il sera sous la direction de Priya Balasubramaniam (), qui elle-même rendra compte auprès de Rob York ().