Combien Tim Cook a gagné en 2023 ?

Quelle rémunération pour Tim Cook ?

Cette dernière se décompose de la manière suivante :



- salaire fixe de 3 000 000 dollars

- distributions d'actions gratuites : 46 970 283 dollars

- mesures incitatives hors actions : 10 713 450 dollars

- autres éléments de rémunérations : 2 526 112 dollars

Des petits changements dans le board d'Apple

En 2022, la rémunération de Tim Cook avait été de 99,4 millions de dollars (avec un objectif de 84 millions). Pour 2023 et lors de la précédentes AG, sa rémunération cible avait été fixée à 49 millions de dollars (soit une diminution de 40 % à sa propre demande ).(soit 28 % de plus que la rémunération cible, mais en baisse de 36 % par rapport à 2022). Finalement, ces chiffres sont loin d'être les plus élevés dans le milieu de la Tech.Du côté des autres cadres dirigeants, Luca Maestri, directeur financier, touchera 26 935 883 dollars, Deirdre O'Brien (VP Retail), 26 937 010 dollars et Jeff Williams, 26 961 226 dollars en tant que directeur d'exploitation.Dans la foulée,Ainsi, lors de l'AG, il sera question de la nomination du Dr. Wanda Austin qui a été annoncée hier., qui prendront tous deux leur retraite cette année. Dans un communiqué de presse, Apple a fait valoir que le Dr. Austin a une grande expérience de la technologie, elle était précédemment la CEO de