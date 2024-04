Apple s'engage à reconstituer 100 % de l'eau douce utilisée

Une pomme verte qui courrait dans l'herbe

accélère ses investissements dans l’énergie propre et l’eau dans le monde

Apple et ses fournisseurs soutiennent plus de 18 gigawatts d’énergie propre et génèrent des milliards de gallons d’avantages et d’économies d’eau

De nouveaux investissements aux USA et en Europe

près de 7 milliards de gallons de bénéfices en eau – de la restauration des aquifères et des rivières au financement de l’accès à l’eau potable – au cours des 20 prochaines années

Nous nous efforçons d’atteindre notre ambitieux objectif climatique Apple 2030 tout en entreprenant un travail à long terme pour transformer les réseaux électriques et restaurer les bassins versants afin de construire un avenir plus propre pour tous

Enfin, Apple profite de l’occasion pour rappeler que plus de 320 fournisseurs – représentant 95 % des dépenses directes de fabrication d’Apple – ont jusqu’à présent ouvert la voie à la transition, ce qui a permis de produire aujourd’hui 16,5 gigawatts d’énergie renouvelable en ligne dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Cela a généré plus de 25,5 millions de mégawattheures d’énergie propre tout au long de la chaîne d’approvisionnement l’année dernière, évitant ainsi plus de 18,5 millions de tonnes d’émissions de carbone.



Aux États-Unis, Apple investit dans des projets solaires dans tout le Michigan, avec des travaux de construction en cours pour mettre en ligne 132 mégawatts d’énergie propre plus tard cette année. En Espagne, Apple s'est associé à la plateforme internationale de développement solaire ib Vogt pour un investissement qui générera 105 mégawatts d'énergie solaire lorsque le projet sera mis en service d'ici la fin de 2024. .

Aux États-Unis, Apple investit dans des projets solaires dans tout le Michigan, avec des travaux de construction en cours pour mettre en ligne 132 mégawatts d'énergie propre plus tard cette année. En Espagne, Apple s'est associé à la plateforme internationale de développement solaire ib Vogt pour un investissement qui générera 105 mégawatts d'énergie solaire lorsque le projet sera mis en service d'ici la fin de 2024.