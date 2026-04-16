Siri à la traîne ? Apple envoie ses ingénieurs en stage de révision IA !
Par Laurence - Publié le
À quelques semaines de la WWDC, Apple semble accélérer en interne. Selon plusieurs sources, une large partie des ingénieurs travaillant sur Siri est actuellement envoyée en formation intensive pour apprendre à coder avec l’intelligence artificielle.
Selon The Information, Apple aurait lancé un programme de formation de plusieurs semaines destiné à familiariser ses équipes avec les outils de développement assistés par IA. L’objectif est d'améliorer la productivité et moderniser les méthodes de travail.
Car en interne, le constat serait clair. Alors que l’usage d’outils comme Claude ou les assistants de code se généralise, l’équipe Siri aurait pris
tellement de du retard, au point d’être perçue comme en décalage avec le reste de l’entreprise. Certaines divisions au sein de Cupertino auraient déjà massivement investi dans ces outils, tandis que Siri peine encore à en tirer pleinement parti.
Pendant que la majorité des ingénieurs suit cette formation, Apple maintient une équipe réduite sur le terrain. Environ 60 personnes continuent de développer Siri, tandis qu’un autre groupe se concentre sur l’évaluation des performances.
Le but est double : vérifier que Siri répond aux exigences de sécurité d’Apple, mais aussi qu’il est capable de comprendre et exécuter correctement les requêtes des utilisateurs. Et pour l'instant, on ne voit rien venir. D'ailleurs il n'y a toujours pas la moindre trace de Siri Intelligent dans les bêta d'iOS 26.4 et iOS 26.5 (on s'orienterait vraiment sur un déploiement pour iOS 27 !).
Cette accélération intervient après plusieurs mois compliqués. Apple n’a pas réussi à livrer la version Apple Intelligence de Siri promise avec iOS 18, provoquant un remaniement interne majeur.
Le départ de John Giannandrea, ancien responsable de l’IA chez Apple, a marqué un tournant. Depuis, c’est Craig Federighi qui supervise les efforts liés à l’intelligence artificielle, avec Mike Rockwell à la tête de Siri.
Enfin, Apple a tout de même conclu un partenariat stratégique avec Google pour intégrer ses modèles Gemini dans les futures versions de Siri et d’Apple Intelligence. Un choix révélateur. Apple reconnaît implicitement que ses propres modèles ne suffisent pas encore pour rivaliser avec les leaders du secteur.
La prochaine version de Siri, attendue lors de la WWDC, doit marquer une rupture. Apple ambitionne de transformer son assistant en un véritable agent capable de comprendre le contexte, interagir avec les apps et automatiser des tâches complexes. En formant ses équipes à l’IA en urgence, Apple tente de combler un retard devenu visible face à la concurrence. Le calendrier est serré, et les attentes élevées. La présentation de juin dira si cette montée en compétence rapide aura suffi à repositionner Siri dans la course aux assistants intelligents.
Un bootcamp pour rattraper le retard
Selon The Information, Apple aurait lancé un programme de formation de plusieurs semaines destiné à familiariser ses équipes avec les outils de développement assistés par IA. L’objectif est d'améliorer la productivité et moderniser les méthodes de travail.
Car en interne, le constat serait clair. Alors que l’usage d’outils comme Claude ou les assistants de code se généralise, l’équipe Siri aurait pris
Une équipe sous pression
Pendant que la majorité des ingénieurs suit cette formation, Apple maintient une équipe réduite sur le terrain. Environ 60 personnes continuent de développer Siri, tandis qu’un autre groupe se concentre sur l’évaluation des performances.
Le but est double : vérifier que Siri répond aux exigences de sécurité d’Apple, mais aussi qu’il est capable de comprendre et exécuter correctement les requêtes des utilisateurs. Et pour l'instant, on ne voit rien venir. D'ailleurs il n'y a toujours pas la moindre trace de Siri Intelligent dans les bêta d'iOS 26.4 et iOS 26.5 (on s'orienterait vraiment sur un déploiement pour iOS 27 !).
Un projet déjà en difficulté
Cette accélération intervient après plusieurs mois compliqués. Apple n’a pas réussi à livrer la version Apple Intelligence de Siri promise avec iOS 18, provoquant un remaniement interne majeur.
Le départ de John Giannandrea, ancien responsable de l’IA chez Apple, a marqué un tournant. Depuis, c’est Craig Federighi qui supervise les efforts liés à l’intelligence artificielle, avec Mike Rockwell à la tête de Siri.
Enfin, Apple a tout de même conclu un partenariat stratégique avec Google pour intégrer ses modèles Gemini dans les futures versions de Siri et d’Apple Intelligence. Un choix révélateur. Apple reconnaît implicitement que ses propres modèles ne suffisent pas encore pour rivaliser avec les leaders du secteur.
Qu'en penser ?
La prochaine version de Siri, attendue lors de la WWDC, doit marquer une rupture. Apple ambitionne de transformer son assistant en un véritable agent capable de comprendre le contexte, interagir avec les apps et automatiser des tâches complexes. En formant ses équipes à l’IA en urgence, Apple tente de combler un retard devenu visible face à la concurrence. Le calendrier est serré, et les attentes élevées. La présentation de juin dira si cette montée en compétence rapide aura suffi à repositionner Siri dans la course aux assistants intelligents.