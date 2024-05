Des emballages collectors pour l'Apple Pencil Pro !

Un packaging collector !

Let Loose

Quelles nouveautés pour l'Apple Pencil Pro

Lorsque vous pincez la pointe ou touchez deux fois d’un geste rapide, vous ressentez une impulsion qui vous confirme l’action effectuée.

Les différentes affiches designifiaient bien quelque chose de plus.Evidemment,pour toute commande en Apple Store, mais peut-être qu'il sera possible de choisir le sien en magasin. Quoiqu'il en soit cela ne coûte pas plus cher à la planète contrairement aux autocollants Apple et aux chargeurs qui sont désormais retirés des boites !. Ce dernier dénomméen vo (presser, serrer pour nous en fonction du contexte) pourrait être utilisé pour des actions rapides, telles que l'ajout de formes, de signatures, d'autocollants ou d'un champ de texte. On peut supposer qu’il sera déclenché en pressant une zone sur le corps du stylet.Cela devrait permettre aux utilisateurs de trouver facilement leur Apple Pencil perdu, de la même manière que pour les AirPods et les AirTags. Pour le moment, on ne sait pas s'il sera doté de la technologie Ultra Wideband pour une recherche précise ou si la mise en œuvre affichera simplement le dernier emplacement connu sur la carte.comme la rotation du corps (possibilité de changer l'orientation du trait grâce à un gyroscope intégré pour utiliser de manière plus précise les pointes de style et les pinceaux).On note également un. L'Apple Pencil Pro est doté d'un moteur haptique sur mesure.Enfin, il possible le survol de l'Apple Pencil et le Toucher deux fois.. Et c'est bien dommage pour les possesseurs de la précédente génération d'iPad Pro M2 (on souhaite franchement que cela soit une simple limitation matérielle et qu'Apple puisse faire un petit geste ...)