Final Cut Pro pour iPad reçoit sa première mise à jour

Une première mise à jour pour Final Cut Pro pour iPad

Final Cut Pro pour iPad 1.1 inclut les améliorations suivantes :



• Activez ou désactivez le magnétisme à l’aide du raccourci clavier N.

• Reculez ou avancez la tête de lecture de 10 images à l’aide des raccourcis clavier Maj + Flèche gauche et Maj + Flèche droite.

• Affichez des informations pour les plans du navigateur à l’aide du raccourci clavier Contrôle + I.

• Activez ou désactivez le survol à l’aide du raccourci clavier S.

• Activez ou désactivez l’audio lors du survol à l’aide du raccourci clavier Maj + S.

• Scindez et basculez des angles de plan multicam à l’aide des raccourcis clavier 1, 2, 3 et 4.

• Affichez ou masquez la molette à l’aide du raccourci clavier Contrôle + Maj + W ; développez-la ou réduisez-la à l’aide du raccourci clavier Contrôle + W.

• Basculez la molette entre le mode « Tête de lecture » et le mode « Déplacer légèrement » à l’aide du raccourci clavier Maj + W.

• Correction d’un problème avec des polices personnalisées qui ne s’affichent pas dans l’inspecteur.

• Correction de problèmes pour améliorer la stabilité et les performances globales

La version Mac est également mise à jour

Final Cut Pro 10.6.7 inclut les correctifs suivants :



• Correction d’un problème empêchant la réinitialisation d’effets audio pendant la lecture.

• Correction d’un problème impliquant des valeurs incorrectes pour un effet Audio Units en cas d’importation avec FCPXML.

• Amélioration du nouveau tracé de la forme d’ondes sur des composants audio étendus lors du réglage du volume à l’aide de la Touch Bar.

• Correction d’un problème entraînant la définition du curseur « Quantité d’isolation vocale » à 0 % lors de la définition d’une valeur inférieure à 7 %.

• Amélioration de la fiabilité en cas de resynchronisation d’un plan avec le masque de suppression de scène appliqué.

• Correction d’un problème entraînant la définition incorrecte du réglage « Plage de commandes » dans l’effet « Ajustements des couleurs » sur SDR en cas d’importation avec FCPXML

Annoncé le 9 mai dernier et disponible le 23 du même mois , le portage attendu de Final Cut Pro sur iPad peut être intéressant pour certains utilisateurs. Si Apple ne règle pas encore le fait de ne pas pouvoir ouvrir un projet Final Cut Pro issu d'un Mac sur un iPad sans mettre les mains dans le cambouis , ni le fait de ne pas pouvoir travailler depuis un disque dur ou SSD externe,Pour rappel, Final Cut Pro pour iPadaprès la période d'essai d'un mois.Apple en profite pouren se concentrant sur les corrections de bugs, ainsi que Motion et Compressor.