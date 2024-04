Une surface de contrôle pour DaVinci Resolve sur iPad

DaVinci Resolve sur iPad

Micro Color Panel : une surface de contrôle dédiée sur iPad

L'ancien modèle DaVinci Resolve Micro Panel était populaire auprès des clients souhaitant une surface d'étalonnage compacte. mais nous souhaitions concevoir une solution encore plus portable et abordable.

Pour rappel,, soit trois mois avant l a mise à disposition du portage de Final Cut sur les tablettes . Nous avions d'ailleurs pu profiter d'une version bêta afin de vous livrer notre test de DaVinci Resolve sur iPad Le programme a été déployé sur les Apple Store dans de nombreux pays, mais des changements apportés au sein de 'lApp Store en France demandant aux développeurs une attestation délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a retardé de plusieurs mois sa disponibilité sur notre territoire.En sus de la nouvelle version Davinci Resolve 19 mettant l'accent sur l'intégration de l'IA, Blakcmagic a également profité du NAB 2024 qui se tient actuellement à Las Vegas pour l. Cette dernière a été conçue afin de faciliter l'utilisation de Davinci Resolve sur les tablettes Apple en offrant nettement plus de possibilités.Le Micro Control Panel dispose d'une fente permettant d'accueillir l'iPad auquel il se connectera en Bluetooth ou en USB-C. L'éditeur promet, de quoi avoir un accès rapide et un contrôle précis de nombreux paramètres. Selon Grant Petty, dirigeant de Blackmagic :La firme précise que le Micro Color Panel sera proposé avec un layout traduit en plusieurs langues et. La surface de contrôle dispose de sa propre batterie et pourra être utilisée sur d'autres machines, et pas uniquement sur un iPad.Le programme nécessite une puce A12 Bionic -l'éditeur recommandé chaudement une puce M1 ou M2- ainsi que 3,2 Go d'espace de stockage libre sur un iPad sous iPadOS 16.0 minimum. L'App peut tout à fait être utilisée gratuitement et un achat intégré unique à 99,99 euros débloque les fonctionnalités supplémentaires de la version Studio.